Gianna Nannini e la gioia rock sul palco

Successo per la data sold out al MediolanumForum di Assago (Milano)

Lo aveva promesso e l'ha fatto. "Il mio concerto sarà una suite accogliente e ognuna avrà un momento diverso". Detto, fatto. Successo per uno dei quattro concerti unici di Gianna Nannini ieri al MediolanumForum di Assago (Milano), per concludersi (dopo l'anteprima a Rimini e la prima a Roma) a Firenze con la doppia il 6 dicembre al Nelson Mandela Forum sold out e il 7 dicembre. Due ore di scaletta serrata, palco senza fronzoli anche se costellato da effetti luminosi d'impatto cangianti ad ogni canzone, e Gianna scatenata e felice di abbracciare il suo pubblico in ogni secondo. Ad aprire lo show "Fenomenale" il primo singolo dal nuovo album "Amore Gigante", seguito dal prossimo singolo in uscita venerdì "Cinema". Ma non sono mancati successi come "Fotoromanza", "Amandoti", "Sei nell'anima", "America" e "Bello e impossibile". Con Gianna è sempre uno spettacolo nello spettacolo che poi si è concluso con "Notti senza cuore" preceduto da una Ninna Nanna di presentazione. Dal 10 marzo 2018 l'artista ripartirà dall’Alte Oper di Francoforte e dal 29 marzo sarà di nuovo sui palchi italiani per Fenomenale Il Tour.

GIANNA NANNINI LIVE

Firenze - 6 dicembre (Nelson Mandela Forum) SOLD OUTFirenze - 7 dicembre (Nelson Mandela Forum) Frankfurt – 10 marzo 2018 (Alte Oper) Freiburg – 11 marzo 2018 (Slick Arena) Berlin – 14 marzo 2018 (Friedrichsstadtpalast) Düsseldorf – 15 marzo 2018 (Mitsubishi Elektrik Halle) Ludwigsburg – 17 marzo 2018 (MHP Arena) München – 18 marzo 2018 (Philarmonie) Neu – Ulm – 20 marzo 2018 (Ratiopharm Arena)Hamburg – 21 marzo (Mehrtheater)



FENOMENALE IL TOUR – CALENDARIO

Bologna – 29 marzo 2018 (Unipol Arena) Ancona – 30 marzo 2018 (Pala Prometeo) Genova – 3 aprile 2018 (RDS Stadium) Montichiari – 4 aprile 2018 (Pala George) Conegliano (TV) – 6 aprile 2018 (Zoppas Arena) Padova – 7 aprile 2018 (Kioene Arena) Roma – 10 aprile 2018 (Pala Lottomatica) Livorno – 11 aprile 2018 (Modigliani Forum)Milano – 13 aprile 2018 (Mediolanum Forum Assago) Torino – 14 aprile 2018 (Pala Alpitour) Bari – 18 aprile 2018 (Pala Florio) Eboli (SA) – 19 aprile 2018 (Pala Sele) Acireale (CT) – 21 aprile 2018 (Pal’Art Hotel)