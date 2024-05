Met Gala 2024, parata di stelle a New York. Tema centrale, la Natura

C'è chi lo definisce l'Oscar della moda, chi l'evento dell'anno: senza dubbio il Met Gala è un concentrato di glamour e potenza, in grado di radunare nel Metropolitan Museum of Art di New York i personaggi più in voga del momento, nei campi più disparati. Come ogni primo lunedì di maggio dal 1948, è accaduto anche ieri: il tema scelto per il 2024 - Garden of Time - ha messo in scena un mondo fiabesco. Ad accogliere gli ospiti un "red" carpet dai toni inediti, quelli del verde e del bianco, in omaggio alla natura. L'inizio ufficiale con l'arrivo della madrina Anna Wintour, direttrice globale di Vogue, abbracciata da un mantello ricamato da motivi floreali: è lei ad approvare la presenza di ognuno dei 400 ospiti, che quest'anno hanno sborsato cifre record, con il costo, per un ingresso base, di 75mila dollari. Un evento che ha messo in scena prima di tutto la Moda, ma in cui non sono mancati iniziali momenti di tensione, con i manifestanti pro-Gaza che hanno provato a imporsi, dopo le università americane, anche su Madison Avenue, bloccati dalla Polizia.

I LOOK

Per chi ha seguito le scorse edizioni, il Met del 2024 è apparso circondato da un inedito alone di sobrietà, con abiti vistosi ma chic, trucco e capigliature raffinati ma semplici. È il caso di Nicole Kidman, splendida in un bianco dall'ispirazione anni '50, la lunga coda di piume nere, guanti candidi, capelli sciolti effetto naturale. Look deciso ma delicato anche per l'attrice Demi Moore, che ha scelto un abito nero con un grande fiore stile giapponese, ma con una sorpresa: la possibilità di aprirlo a forma di cuore, in una bellezza mozzafiato. Occhi puntati anche su un'altra regina del cinema, Penelope Cruz, fasciata in pizzo nero e argento, con le spalle scoperte, capelli anni '40 e gioielli importanti. Ma la più scintillante, tra le senior, è stata indubbiamente Jennifer Lopez: suo l'aderentissimo abito nude tempestato da due milioni di perle, realizzato con ottocento ore di lavoro. Un capolavoro di alta sartoria, indossato con eleganza e alcun eccesso.

Tra le più giovani invece, a conquistare è stata Zendaya. Vero e proprio teen idol, reduce dal successo straordinario di Dune e di Challengers, ora al cinema, ha portato al Met personalità e decisione, con un'ispirazione fortemente gotica. Sembrava uscito da una storia di streghe il primo abito, un tripudio di viola e nero, con tanto di orecchini a forma di uccello, come si fossero posati su di lei per effetto di una magia. Il trucco marcato sui toni del borgogna, la veletta a incorniciarle lo sguardo. Poi un secondo look, con il lungo abito nero dall'aria ottocentesca. Protagonisti i capelli, sormontati da un vero e proprio bouquet di fiori in seta.

Ci ricorderemo anche della modella Gigi Hadid, in abito bianco dalle spalle scoperte, ricamato con rose gialle, capelli raccolti e rossetto rosso. E di Emma Chamberlain, con addosso un intricato groviglio di radici, lo smokey eye marcato. Bello poi vedere al suo esordio al Met, del tutto inaspettato, Ed Sheeran in un completo azzurro polvere. E la coppia da sogno composta da Damiano David dei Måneskin e Dove Cameron. Abito nero in trasparenza per lui, sfrangiato e floreale per lei. Belli.