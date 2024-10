Gianni Morandi e la foto con gli "Angeli del fango", ecco il post del cantante che commuove il mondo social

La foto di Gianni Morandi, uno degli artisti più amati di sempre, diventa virale. L'eterno ragazzo, come amano chiamarlo i fan, pubblica una foto con questa didascalia: "In località Farneto ci si rimbocca le maniche"

In pratica, nel video e nelle foto del cantante, si vedono numerose persone impegnate a spalare il fango in val di Zena, che è una delle zone più colpite dalle piogge nel Bolognese. Poi Morandi, che è molto attivo sui social, pubblica una foto con la scritta: "Angeli nel fango... meno uno", il riferimento è a lui stesso. Tra i commenti c'è anche quello di Andrea Farinelli, il fratello di Simone, morto a 20 anni nell'alluvione di Pianoro. Che scrive:

Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno, ma facciamo in modo di riprenderci tutto