Gigi D’Alessio a RTL 102.5: “Riempire due volte il Maradona è motivo di grande orgoglio”

Gigi D’Alessio è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra per presentare “Gigi Stadi 2025”. Il 2025 per Gigi D’Alessio si apre con nuovi, straordinari appuntamenti e, in procinto di partire per il tour europeo, l’artista si appresta infatti a conquistare anche gli stadi in estate. Si parte con il grande ritorno, dopo 9 anni, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il doppio show il 2 e 3 giugno, con la prima data già tutta esaurita. Il 20 e il 21 giugno farà tappa allo stadio Renzo Barbera di Palermo con “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un’importante iniziativa di musica e solidarietà in cui sarà accompagnato da tanti ospiti speciali, tra cui Fiorella Mannoia, Geolier, Clementino e LDA. Il ricavato del concerto, al netto delle spese di produzione, sarà destinato alla costruzione di un poliambulatorio a Palermo dedicato alle malattie rare per i bambini del Sud Italia. Il 23 giugno ancora un grande ritorno, dopo esattamente vent’anni, sul palco dello Stadio San Nicola di Bari. E infine, il 25 giugno, per la prima volta nella sua carriera, Gigi sarà in concerto al Circo Massimo di Roma, con un live sotto il cielo della Capitale che si annuncia epico ed emozionante, pronto ad incantare con la sua musica il pubblico della spettacolare e millenaria arena da sempre meta di grandi show anche internazionali. Ai microfoni di RTL 102.5, Gigi D’Alessio ha raccontato: «A distanza di 28 anni, riempire per due volte il Maradona è motivo di grande soddisfazione. Sono felice, voi ci siete sempre stati e quest’anno il Maradona brillerà. Il 20 giugno invece ci sarà “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS” a Palermo per un concerto speciale con la fondazione Dragotto e grazie a questo concerto riusciremo a costruire un poliambulatorio per le malattie rare pediatriche, per evitare che quando bisogna curare un bambino siciliano bisogna andare all’ospedale Santobono a Napoli o al Bambino Gesù a Roma. Io mi auguro che resterà sempre vuoto, perché vorrà dire che non ci sono bambini malati che ne hanno bisogno, ma se qualcuno ne avrà bisogno, qualsiasi bambino siciliano lo troverà sul territorio». «Vi annuncio anche che apriamo la seconda data il 21 giugno, che è anche il mio onomastico e la festa europea della musica. Il popolo siciliano ha risposto alla grande a questo evento perché sanno che stiamo facendo qualcosa per loro. Sarà una bella festa per la musica ma anche per una cosa molto importante e questa è la cosa bella. Io credo che la musica abbia l‘obbligo di fare cose per la gente. A breve ho anche delle date europee, ma stiamo lavorando al disco» ha aggiunto il cantante. Nel frattempo, Gigi D’Alessio ha pubblicato un nuovo brano, dal titolo “Cattiveria e gelosia”.





L’incontro al Parlamento Europeo

«Settimana scorsa sono stato al Parlamento Europeo per discutere delle regole dell’intelligenza artificiale in ambito musicale, perché secondo me servono, altrimenti tra qualche anno saremo senza autori e governati dalle macchine. Secondo me, utilizzandola l’intelligenza artificiale si perde la parte creativa, la parte umana perché la musica è un recipiente in cui metti dentro le tue notizie e le tue emozioni. Dobbiamo usare le macchine e non farci usare. Al Parlamento hanno recepito il messaggio e hanno detto che si adopereranno per mettere delle regole» ha raccontato Gigi D’Alessio in diretta su RTL 102.5 in merito al suo incontro con il Parlamento Europeo a Bruxelles dedicato all’intelligenza artificiale nel campo della musica.