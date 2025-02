Giorgia a RTL 102.5: “Ho vinto tanto amore”

Giorgia è stata ospite di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare i live dell’anno, in seguito alla sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. In gara con il brano “La Cura Per Me”, scritto insieme a Blanco e Michelangelo, Giorgia ha incantato il pubblico e conquistato la critica. Ma non solo, “La cura per me” è il brano vincitore della speciale classifica "RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL" 2025 – categoria Campioni, che ha decretato il brano più radiofonico fra le canzoni in gara alla 75a edizione del Festival di Sanremo. «Grazie amiche e amici di RTL 102.5. Ho vinto tanto amore e penso che sia molto importante. Vi voglio molto bene, grazie veramente per questo premio. Mi rende felice perché alla fine è il premio di chi ascolta la musica. Meglio di così non poteva andare, vi voglio bene RTL 102.5, grazie a tutti» ha commentato Giorgia in diretta su RTL 102.5.





I LIVE

Reduce dal Festival di Sanremo 2025, Giorgia si prepara a tornare live quest’estate con una serie di appuntamenti speciali per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei”, brano con cui vinse il Festival di Sanremo e il Premio della Critica nel 1995, e da fine novembre sarà protagonista nei palasport. Le prime due date di Roma, previste il 13 e il 14 giugno alle Terme di Caracalla sono già sold out e si aggiunge a grande richiesta un nuovo appuntamento nella Capitale, il 19 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma. Le altre città italiane in cui Giorgia si esibirà live includono Codroipo, Siracusa, Caserta, Jesolo, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Padova e Bari. Nel corso di “The Flight”, la cantante ha rivelato: «Da qui fino all’inizio del tour, il tempo volerà. A maggio devo iniziare a fare le prove e devo pensare alla scaletta. Poi ho un album in lavorazione. Le date di Caracalla sono sold out, poi ce ne sono molte altre. A dicembre ci concederemo alcuni palasport dove potremo ricontrarci e fare casino. Vedere il pubblico ai live è un attestato di amore, che non so se merito, ma è veramente meraviglioso dopo tanti anni di canzoni. È prezioso e me lo godo tutto».





IL 2024 DI GIORGIA

Nel 2024 si è divisa tra cinema, musica e tv. Ha condotto l’ultima edizione di X-Factor conquistando pubblico e critica per la sua empatia, la sua disinvoltura e il suo sense of humour. «Purtroppo un po’ mi manca X-Factor, perché ti crea dipendenza. Mi è piaciuto molto, è stato bello e io e i giudici siamo tutti molto uniti. Io e Paola ci sentiamo molto spesso ed è stata una di quelle figure meravigliose che mi ha accompagnato durante il Festival con messaggi e chiamate, ma anche Emma, Tiziano e Alessandra. Bisognava mettersi in gioco a Sanremo e vedere a X-Factor molti ragazzi giovani, a fuoco e concentrati, mi è stato utile» ha aggiunto Giorgia ai microfoni di RTL 102.5. Lo scorso anno Giorgia è tornata a collaborare anche con il mondo del cinema: come doppiatrice ha dato la voce al personaggio Matangi nel film Disney “Oceania 2” e ha scritto un brano inedito per la colonna sonora di “Diamanti”, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek. Il suo ultimo singolo, pubblicato prima di Sanremo 2025, è stato “Niente di male”, rilasciato a ottobre 2024.