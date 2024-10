Giorgia a RTL 102.5: “X Factor mi trasmette un sacco di emozioni, mi piace molto stare sul palco con i ragazzi e vivere con loro questi momenti”

Giorgia è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare la seconda puntata dei Live di X Factor, in onda questa sera su Sky. I giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per portare in finale i propri concorrenti. La puntata sarà suddivisa in due manche e i due concorrenti meno votati andranno al ballottaggio; a stabilire chi dovrà rimanere saranno i giudici. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgia ha raccontato: «La prima puntata dei Live è stata difficile, ma bellissima e siamo prontissimi per la seconda. Stasera ci saranno delle performance pazzesche, io ho visto le prove e ci saranno delle cose davvero belle. Per me è una bellissima esperienza e sono molto grata. Ovviamente ci tengo a farla bene e c’è un alto livello di concentrazione, io sono determinata a fare sempre meglio. Come ho detto più volte, è veramente figo e ci sono tante emozioni insieme, con una parte emotiva molto importante. Come essere sempre accanto ai ragazzi, vivere con loro la tensione, soffrire con loro, ma provo anche molta solidarietà nei confronti dei giudici, perché il loro ruolo non è proprio facile». «Io sono molto empatica e mi viene spontaneo esserlo anche con i ragazzi, dichiarare chi va al ballottaggio e chi viene eliminato mi ha messo a dura prova e quasi ero più angosciata di loro. Però mi piace essere sul palco con loro in quei momenti e vorrei trasmettergli l’idea che comunque è un’esperienza importante già solo essere lì» ha aggiunto l’artista. Dopo la presenza di Ghali nella scorsa puntata, questa sera l’ospite sul palco dell’X Factor Arena sarà Gaia, che quest’anno ha collezionato un successo dietro l’altro e che hanno contribuito a farle guadagnare il titolo di “Hitmaker of the year” nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music. In merito Giorgia ha rivelato: «Questa sera ci sarà Gaia e sono molto felice. Lei ha iniziato ad X Factor e io avevo duettato con lei durante la finale. Avevamo cantato la mia canzone “I Will Pray” insieme ad Alicia Keys».





Il nuovo brano di Giorgia

Contemporaneamente al suo ruolo di conduttrice a X Factor, la cantante ha rilasciato un nuovo singolo, dal titolo “NIENTE DI MALE”. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l’unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante. “NIENTE DI MALE” è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è niente di male”. Durante The Flight, Giorgia ha raccontato: «Questa canzone è arrivata con grande ricerca e fatica, ma con il desiderio di trovare un singolo da cantare che mi facesse cantare anche dentro di me. È nata prima dell’estate e poi ci ho lavorato con un gruppo di lavoro nuovo, che mi ha aiutato a esprimere quello che ancora dentro. Adesso è comunque più difficile trovare una canzone, la scrittura è cambiata, ho cantato molte canzoni e ad un certo punto non sai più come devi cantare e devi mediare tra quello che sai e quello che vorresti fare. È un’esperienza di ricerca musicale che fa sempre bene secondo me e mi ha permesso di mescolare le cose del passato con il presente».