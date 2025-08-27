Giorgia Meloni al Meeting di Cl a Rimini, grande accoglienza per la presidente del consiglio

Grande atmosfera al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione , all’arrivo del presidente del Consiglio . In questo ruolo è la prima partecipazione La premier Giorgia Meloni è arrivata alla Fiera di Rimini per partecipare al Meeting di Comunione e Liberazion e. È la prima volta che Meloni interviene al Meeting in veste di presidente del Consiglio . "Grazie per questa accoglienza commovente". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La premier si era commossa, poco prima, quando la platea le ha tributato un grande applauso. Il Meeting "da quasi mezzo secolo segna un momento fondamentale" nel dibattito. "E' per me un piacere e un onore essere qui, quello che accade qui ogni anno è estremamente prezioso, so bene quanto sacrificio e dedizione" richiedano eventi come questo. Senza i volontari non esisterebbe il Meetin g e voglio tributare a tutti loro il mio applauso, sono oggettivamente un vero spettacolo".

Temi d’attualità

La premier ha toccato subito temi di cronaca e di politica di grande rilievo attuale. "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". Dalla Meloni un nuovo appello per il "cessate il fuoco" e la "liberazione degli ostaggi" da parte di Hamas. Restando sul tema ecco la parte riservata ai bambini di Gaza “Rivendichiamo il ruolo ricoperto dall'Italia in questa crisi", "siamo il primo paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C'è chi scrive le mozioni e chi salva bambini io sono fiera di fare parte dei secondi".

I giornalisti di Gaza

"Condanniamo l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra". Questo il riferimento al duplice attacco all’ospedale Nasser, probabilmente proprio mirato agli operatori dell’informazione.

La pace in Ucraina

Dopo tre anni di guerra in Ucraina, "si sono aperti spiragli per un percorso negoziale, grazie all'eroica resistenza del popolo ucraino e al sostegno compatto che l'Occidente, l'Europa e l'Italia hanno garantito, nonostante un'opinione pubblica non sempre convinta". Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni ricordando che:"La chiave di volta" per la pace "è l'attivazione di robuste garanzie di sicurezza per l'Ucraina, capaci di prevenire nuove aggressioni. È il punto di partenza stabilito a Washington. La proposta italiana,basata su un meccanismo ispirato all'articolo 5 della Nato, è attualmente la principale sul tavolo" e di questo "dobbiamo essere fieri.

I casi interni

"Una delle priorità con cui intendiamo lavorare con Matteo Salvini ,che ringrazio, è il grande piano casa a prezzi calmierati per le giovani coppie perché senza una casa è più difficile costruirsi una famiglia faremo tutto il necessario a ricostruire una società amica della famiglia e della natalità, nella quale la genitorialità sia protetta e sostenuta". Poi spazio alla piaga della droga."Vogliamo ricostruire con i mattoni nuovi della verità", avendo anche il "coraggio" di dire "che la droga fa schifo, distrugge la vita, ti riduce a schiavo" ma dicendo anche che "se cadi nella dipendenza non sei perduto. Io sarò ospite di San Patrignano tra poco, ma ci sono moltissime realtà" del genere. "Noi abbiamo fatto investimenti record" su questo fronte, "alle realtà" di recupero "voglio confermare che lo Stato c'è".Andremo avanti con la riforma della giustizia nonostante le invasioni di campo di una minoranza di giudici politicizzati che provano a sostituirsi al parlamento e alla volontà popolare".



