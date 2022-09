Giorgia Meloni prepara la nuova squadra di governo, niente ministero degli interni per Salvini

NIENTE VIMINALE PER SALVINI

Una bozza della squadra di governo Giorgia Meloni ce l’ha in testa da tempo. Ma per il momento si lavora ancora sotto traccia. Il risultato delle elezioni ha spostato alcuni equilibri all’interno della coalizione di centrodestra. La Lega è uscita indebolita, difficilmente Matteo Salvini potrà alzare la voce per tornare al Ministero degli Interni, cosa che gli sarebbe molto piaciuta. In compenso per il Viminale si fa strada l’ipotesi di Matteo Piantedosi, attualmente prefetto di Roma, già capo gabinetto di Salvini quando era ministro.





IPOTESI NORDIO-PANETTA

Per il ruolo di ministro dell’economia c’è l’ipotesi Fabio Panetta, uomo della BCE, ma pare che l’interessato non sia del tutto convinto, le riserve verranno sciolte nei prossimi giorni. Per la giustizia si pensa a Carlo Nordio, ex magistrato vicino alla destra il cui nome era circolato anche in occasione della corsa al Quirinale dello scorso gennaio; ma c’è anche il nome di Giulia Bongiorno, rieletta nelle file della Lega, che potrebbe anche tornare al Ministero della Pubblica Amministrazione, dove già era stata durante il governo gialloverde Conte I.

I FEDELISSIMI DI GIORGIA MELONI

Un ruolo importante lo avrà Guido Crosetto: cofondatore di Fratelli d’Italia, non era candidato a queste elezioni, ma ora sembra scontato il suo ritorno in campo: potrebbe diventare sottosegretario alla presidenza del consiglio oppure ministro della Difesa. Ruoli certi per altri fedelissimi di Giorgia Meloni: Ignazio La Russa potrebbe fare il ministro ma anche il presidente del Senato. E poi ci sono Francesco Lollobrigida, che è anche cognato della leader oltre capogruppo alla Camera: per lui sembra pronto il ministero delle Infrastrutture. C’è poi Giovanni Donzelli, che probabilmente guiderà da Capogruppo i deputati. Per l’ideologo Giovanbattista Fazzolari, capo del centro studi di FDI, potrebbe essere riattivato il Ministero per l’attuazione del programma di governo.