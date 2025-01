Giorgio Locatelli a RTL 102.5: “L’esterna da Cannavacciuolo è stata molto emozionante e sarà una “crazy night”, una serata scoppiettante”

Giorgio Locatelli è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra, per presentare le due nuove puntate di MasteChef Italia. La cucina di MasterChef Italia è pronta ad accogliere i “magnifici 10” di questa edizione e per l’occasione, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno studiato una “crazy night” senza alcuna certezza. Come promesso a inizio stagione quest’anno “tutto può succedere”, così il trio ha pensato di sconvolgere tutte le regole e tutte le abitudini, realizzando una serata da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgio Locatelli ha raccontato: «Stasera Antonino ha deciso di ospitarci a casa sua ed è stato molto emozionante essere lì. Io sono andato un po’ dal suo staff, a parlare con loro, a vedere come lo sentono e come lo percepiscono ed è stato molto bello vedere una persona nel suo intento, che crea la sua opera. È incredibile quello che fanno lì ed è veramente stata una bella esperienza per i nostri ragazzi. Poi torneremo direttamente al pressure test, a quel fuoco vivace e qui abbiamo avuto un po’ di peperoncino. Sarà una bella serata scoppiettante. È stata soprannominata “crazy night” perché c’è stata un sacco di movimento quella settimana e cambia tantissimo nei valori e rapporti delle persone. Adesso si comincia a vedere chi si mette in fila per la finale. Abbiamo cambiato anche l’ordine delle prove e c’è una prova che mi piace tantissimo, basata sui nostri sensi e i concorrenti per acquistare i prodotti per la loro ricetta dovranno indovinare alla cieca, solo assaggiando o solo guardando ed è una prova molto difficile perché qualcuno finirà con davvero pochi ingredienti».





Cosa succederà questa sera?

Questa sera una grande, grandissima sorpresa attende i cuochi amatoriali in gara: per la prima volta nella storia del cooking show, infatti, Chef Cannavacciuolo trasformerà il suo Villa Crespi nel teatro delle sfide tra gli aspiranti chef. E così il tempio della ristorazione mondiale immerso nella cornice del Lago d'Orta, 3 stelle Michelin, il luogo in cui esplode la filosofia culinaria del giudice Antonino diventerà per una sera “casa” dei cuochi amatoriali in gara che lì vivranno una prova in esterna davvero da sogno insieme all’intero staff del ristorante al gran completo, Antonino compreso. Oltre a questa prova totalmente imprevista, altrettanto unico sarà il menù del resto della “crazy night”. Ci sarà una Red Mystery Box che non arriverà, come di consueto, all’inizio della serata bensì nel mezzo, e come sempre sarà una prova nella quale i giudici non andranno a premiare i piatti migliori ma a individuare i peggiori; quindi, ben due Pressure Test che metteranno a dura prova la solidità dei contendenti al titolo: uno sarà dedicato a uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina, l’altro ispirato ai cinque sensi. Una serata appassionante e imprevedibile per i cuochi amatoriali, che riuscirà a regalare loro l’adrenalina delle sfide ma anche la grandissima emozione di visitare e lavorare in uno dei posti più ambiti dagli appassionati di food, Villa Crespi. Chi dovrà abbandonare il programma al termine di questa “crazy night”?