Giorgio Locatelli a RTL 102.5: “Siamo al giro di boa e questa sera affronteremo molte tematiche. Il motto è sempre “tutto può succedere”

Giorgio Locatelli è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Luigi Santarelli e Ambra, per presentare le due puntate di questa sera di MasterChef Italia, in onda questa sera su Sky alle 21.15. Per i concorrenti è tempo di dimostrare agli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici vogliono capire chi merita di andare avanti in questo lungo percorso. Questa settimana lo scoglio che attende i cuochi amatoriali sulla propria rotta è insidioso ma anche importante: la serata sarà infatti incentrato sui temi della biodiversità e sul green, con un “viaggio” che partirà dall’attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà fino al Perù, tra i sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana. Ai microfoni di RTL 102.5, Giorgio Locatelli ha rivelato: «Siamo al giro di boa di questa stagione e soprattutto stasera saranno delle puntate molto interessanti perché affrontiamo diverse tematiche: l’uso e il consumo dell’energia in consumo, parleremo della pizza con Franco Pepe, che è la nostra punta di diamante nel mondo della pizza. Poi, dedicato al femminile, abbiamo Pía León che, recentemente, ha vinto il premio come “Miglior chef donna dell’anno”, viene dal Perù e porterà degli ingredienti con i quali i nostri concorrenti dovranno veramente creare qualcosa di geniale. All’inizio non è che siamo stati troppo duri con i concorrenti, ma quest’anno sono cambiate un po’ di cose. Il motto è “tutto può succedere” e li abbiamo messo più sotto pressione da questo punto di vista».





Cosa succederà questa sera?

Dopo la Mystery Box “green” in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità, due saranno gli ospiti che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno nel cooking show. Dapprima, per l’Invention Test, arriverà il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), che obbligherà i concorrenti a fare le ore piccole: il Maestro, infatti, guiderà i cuochi amatoriali lungo una notte di lavoro tra impasti e lievitazioni, svelando i segreti della sua irresistibile pizza fritta. A seguire, per lo Skill Test arriverà Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. Per molti dei cuochi amatoriali, le prove di questa sera saranno un vero punto di svolta: i giudici cercano quello switch che dimostri loro tutta la determinazione e la voglia di arrivare il più lontano possibile degli aspiranti chef e adesso non accettano più errori. Per chi si spegnerà definitivamente la corrente in postazione? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro?