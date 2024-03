Giornata Internazionale della Donna: le donne di RTL 102.5 in Maglia Rosa

In occasione dell'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, RTL 102.5 affida la conduzione di tutti i programmi e i notiziari, dalle 6:00 alle 18:00, esclusivamente alle sue voci femminili. Al centro della giornata ci sarà la partnership con RCS Sport e il Giro d'Italia Women 2024, a dimostrazione del costante impegno di RTL 102.5 nella promozione della parità di genere e nell'apertura di spazi e opportunità per le donne. La giornata sarà infatti l'occasione per presentare la Maglia Rosa del Giro d'Italia Women 2024, l'importante competizione ciclistica di cui RTL 102.5 è Radio Partner.

Giunto alla trentacinquesima edizione, la prima organizzata da RCS Sport, il Giro d’Italia Women 2024, è il più prestigioso appuntamento internazionale delle competizioni ciclistiche femminili e si disputerà dal 7 al 14 luglio, con partenza da Brescia e arrivo a L’Aquila. Durante la Giornata Internazionale della donna, in occasione della conferenza stampa del Giro d’Italia Women 2024, organizzata da RCS Sport a Milano, RTL 102.5 trasmetterà in diretta l'atteso momento dello svelamento della Maglia Rosa femminile.

Ma non è tutto: le speaker di RTL 102.5 indosseranno in onda la nuova maglia, simbolo di forza e determinazione delle donne. Inoltre, RTL 102.5 offrirà alle ascoltatrici residenti nelle tappe toccate dal Giro d’Italia Women la possibilità di condividere le proprie emozioni ed esperienze sulla competizione, aprendo così i microfoni alla voce delle donne che vivono direttamente l'evento lungo il percorso della corsa.

Marta Suraci, Head of Marketing & Communication del Gruppo RTL 102.5, dichiara:

"Per noi di RTL 102.5 è stato naturale sentire come nostra anche la Maglia del Giro d’Italia Women. Come donna e come rappresentante della prima radiovisione d’Italia, portare con orgoglio questa maglia significa contribuire, anche attraverso lo sport, a promuovere presso un pubblico ampio e multigenerazionale la forza, la voce e i diritti delle donne. Significa dare loro spazio, incoraggiando il dibattito, promuovendo un cambiamento e un impatto positivo. Come dimostrano i fatti e l’impegno costante nel tempo, tenere alta l’attenzione su tematiche così attuali è una delle nostre priorità e farlo in una giornata di festa, così bella e importante come l’8 Marzo, ci è sembrata fin da subito un’occasione perfetta”

Oltre alla già annunciata partnership con il Giro d’Italia e la RomaOstia Half Marathon, RTL 102.5 e RCS Sport si uniscono anche per il Giro d’Italia Women 2024. Condividendo gli stessi valori legati allo sport e alla parità di genere, la partnership con il Giro d'Italia Women 2024 dimostra l'impegno di RTL 102.5 nell'aprire spazi e opportunità per le donne.

La prima radiovisione d’Italia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha rivoluzionato l’intero palinsesto. In onda, un gruppo di professioniste che porteranno la loro esperienza e l’unicità e la bellezza di essere donne. In ogni programma, verranno affrontati temi differenti, ma sempre con l'obiettivo di esaltare la forza e la determinazione delle donne e le sfide che ogni giorno il mondo femminile deve affrontare. Anche la conduzione del Giornale Orario sarà completamente affidata alle voci femminili della redazione di RTL 102.5.





Programmazione dell'8 marzo su RTL 102.5:

Non Stop News (6:00 – 9:00):

Barbara Sala, Giusi Legrenzi, Valentina Iannicelli

La Famiglia Giù al Nord (9:00 – 11:00):

Sara Calogiuri, Jennifer Pressman

W l’Italia - No Problem (11:00 – 13:00):

Carolina Rey, Barbara Foria

Miseria e Nobiltà (13:00 – 15:00):

Francesca Cheyenne, Giulia Laura Abbiati

The Flight (15:00 – 17:00):

La Zac, Jessica Brugali

Password (17:00 – 18:00):

Nicoletta Deponti, Cecilia Songini





Insieme alle speaker di RTL 102.5, gli studi di Roma e Milano saranno animati dalla presenza di numerose ospiti, che arricchiranno le discussioni su argomenti che spaziano dall'attualità alla cultura, dall'arte allo sport, dal futuro ai desideri, rendendo la prima radio d'Italia un luogo di scambio e approfondimento. Tra le ospiti Fiorella Mannoia, Rose Villain e BigMama ma anche l’ex campionessa di ciclismo Marta Bastianelli, la Project Manager del Giro d'Italia Women Giusy Virelli e la direttrice di iODonna Danda Santini e tante altre.

Inoltre, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, sulla prima radiovisione d’Italia risuonerà la voce delle grandi donne della musica italiana e internazionale. Dalle 6:00 alle 18:00, RTL 102.5 trasmetterà esclusivamente brani interpretati da voci femminili, celebrando il talento, la forza e le storie delle protagoniste femminili nel mondo della musica.