Giornata mondiale del cuore, ecco come ridurre le malattie cardiovascolari attraverso la prevenzione

Malattie cardiovascolari

Il 29 settembre si celebra la giornata mondiale del cuore. Le malattie cardiovascolari hanno purtroppo una forte incidenza anche in Italia. La prevenzione è la strada da percorrere perché l'80% dei decessi sarebbe evitabile adottando uno stile di vita corretto. Si stima che in Italia il 41% delle persone tra i 18 e i 69 anni vada incontro ad almeno tre fattori di rischio legati a problematiche cardiovascolari. Ovviamente è possibile calcolare l'indice di rischio cardiovascolare, dividendo i valori di colesterolo totale per quelli di colesterolo HDL, rilevati su un campione di sangue prelevato a digiuno. Se l'indice è inferiore a 5 nell'uomo e a 4,5 nella donna si tratta di un rischio accettabile. L'Istituto Superiore di Sanità, attraverso il Progetto Cuore, permette proprio di calcolare la probabilità di ictus o infarto nei prossimi dieci anni.





Fattori di rischio

La giornata mondiale del cuore ha come obiettivo quello di fare prevenzione sui fattori di rischio legati alle malattie cardiovascolari. I principali sono ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, fumo, poca attività fisica, diabete e una dieta scorretta. I dati da questo punto di vista risultano allarmanti. Prendendo ad esempio un campione di 100 persone adulte, in Italia, 18 soffrono di ipertensione, altrettanti di ipercolesterolemia, 35 non praticano attività fisica, 24 hanno il vizio del fumo, 43 sono in sovrappeso. Di questi quasi il 5% ha il diabete.





Prevenzione

La prevenzione promossa nella giornata mondiale del cuore ricorda l'importanza di una serie di attività, strettamente collegate al tema dei fattori di rischio. Di conseguenza, oltre a campagne di sensibilizzazione per educare in materia, le malattie cardiovascolari si combattono con screening obbligatori su colesterolo e pressione, con la realizzazione di aree dedicate all'attività fisica, con elettrocardiogramma annuale per gli over 65. Inoltre anche l'intelligenza artificiale, attraverso la capacità di accelerare i tempi di lavoro e fornire risposte immediate, gioca un ruolo fondamentale in termini di prevenzione.