Giornata mondiale dell'acqua. Tra siccità e sprechi, anche il governo cerca soluzioni

Un bene prezioso, ancor di più in questo periodo di siccità globale, con fiumi prosciugati e agricoltura messa a rischio anche nel nostro Paese. Si celebra oggi la Giornata Mondiale dell'Acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite già nel 1992.

RETE IDRICA AD ALTA DISPERSIONE

L’italia è il primo paese europeo per acqua prelevata ad uso potabile, ma anche uno di quelli che ne spreca di più. Sono 157 i litri dispersi al giorno per abitante, tanto che, conservandoli, si potrebbe coprire il fabbisogno idrico di 43 milioni di persone per un intero anno. Sono i dati diffusi dall’nelle statistiche sull'acqua per il periodo 2020-2022. Dispersione alta soprattutto al centro sud, con acqua che si perde lungo la rete prima di arrivare in casa, nei campi, nelle industrie. Secondo l'di, la dispersione idrica nei capoluoghi di provincia è pari in media al 36,2% e raggiunge il 42,2% come territorio complessivo italiano. Con alcuni picchi, come la Basilicata, che disperde il 62% d'acqua.

BOLLETTA SALATA

Ma tra i problemi c'è anche un'erogazione irregolare nelle abitazioni, lamentata da quasi 2 milioni e mezzo di cittadini, a fronte di una bolletta sempre più cara, con la famiglia media che nel 2022 ha speso 487 euro, con un balzo del 5,5% in un anno in tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Forlì-Cesena dove è scesa dello 0,6%.