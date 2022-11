Giovani, del Nord e diretti in Europa e Sud America: ecco gli italiani nel mondo, secondo il rapporto Migrantes

Migrantes: chi sono gli italiani che emigrano

Il Rapporto Migrantes 2022 nei giorni in cui il tema immigrazione è in primo piano per la vicenda delle navi di Ong che impegnano il governo italiano in duro braccio di ferro con le autorità europee e che si rivela comunque un caso di non facile soluzione, fornisce anche quest'anno una fotografia di grande interesse dei flussi migratori che interessano i nostri connazionali. A lasciare l'Italia sono soprattutto giovani o adulti, in pratica quasi la metà degli italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (Aire) ha un'età compresa tra i 18 e i 49 anni. Il 53,7% (poco più di 45 mila) di chi ha lasciato l'Italia alla volta dell'estero per espatrio nell'ultimo anno lo ha fatto partendo dal Settentrione d'Italia, il 46,4% (38.757), invece, dal Centro-Sud. La Lombardia (incidenza del 19,0% sul totale) e il Veneto (11,7%) continuano ad essere, come da ormai diversi anni, le regioni da cui si parte di piu'. Seguono: la Sicilia (9,3%), l'Emilia-Romagna (8,3%) e la Campania (7,1%).Tuttavia, dei quasi 16 mila lombardi, dei circa 10 mila veneti o dei 7 mila emiliano-romagnoli molti sono, in realtà, i protagonisti di un secondo percorso migratorio che li ha portati dapprima dal Sud al Nord del Paese e poi dal Settentrione all'oltreconfine.



La maggior parte degli emigrati italiani va in Europa

Il Rapporto spiega che "Il 78,6% di chi ha lasciato l'Italia per espatrio nel corso del 2021 e' andato in Europa, il 14,7% in America, più dettagliatamente latina (61,4%), e il restante 6,7% si è diviso tra continente asiatico, Africa e Oceania". Sull'alta percentuale di giovani che compone la totalità degli emigranti italiani è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inviato al Presidente della Fondazione Migrantes, Monsignor Gian Carlo Perego un messaggio in cui ha chiesto di aprire una riflessione su questo. "A partire - ricorda il capo della Stato - sono principalmente i giovani - e tra essi giovani con alto livello di formazione - per motivi di studio e di lavoro. Spesso non fanno ritorno, con conseguenze rilevanti sulla composizione sociale e culturale della nostra popolazione".