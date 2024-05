Giro d'Italia, a Cusano Mutri vince il francese Valentin Paret Peintre, giornata tranquilla per Pogacar

FUGA DA LONTANO

Sull’arrivo in salita alla Bocca della Selva, sopra Cusano Mutri, ha esultato un francese, al primo successo in carriera: Valentin Paret Peintre. Ha preceduto il connazionale Roman Bardet, che si consola con l’aver recuperato diverse posizioni in classifica generale. Giornata tranquilla per Tadej Pogacar: il gruppo dei migliori ha lasciato fare ed è arrivato al traguardo con un ritardo di poco più di tre minuti. Come nelle previsioni, la tappa è vissuta su una fuga da lontano. Sulla spinta della coppia De Marchi-Clarke al comando si è formato un gruppo di 27 corridori, tra loro 11 italiani. Nessuno di alta classifica, ma con diversi profili interranti sia per talento sia per esperienza. Prima dell’ultima, lunga salita a rompere gli indugi è stato lo sloveno Jan Tratnik. A inseguirlo i francesi Roman Bardet e Valentin Paret Peintre. Che poi è andato a vincere

SI PUNTA AL VERSANTE ADRIATICO

Domani l’undicesima tappa partirà da Foiano di Val Fortore, sempre in provincia di Benevento. Prima parte piuttosto mossa, ma da metà percorso in poi il tracciato è pianeggiante. Si punta verso la costa adriatica che si raggiunge dopo un passaggio dal Molise. Da Termoli si costeggia il mare, traguardo a Francavilla, appena a sud di Pescara. E’ un traguardo chiaramente per velocisti. Per ora gli sprinter si sono spartiti le vittorie: Merlier a Fossano, Johnatan Milan ad Andora, Kooji a Napoli. I tifosi italiani sperano in un nuovo acuto del friulano della Lidl, che è anche in maglia ciclamino. Per ora non ha ancora lasciato il segno un altro velocista azzurro, Alberto Dainese.