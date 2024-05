GIRO D’ITALIA, A NAPOLI VINCE L’OLANDESE KOOJ

L’OLANDESE VOLANTE

A festeggiare sul lungomare Caracciolo di Napoli è stato un velocista olandese: Olaf KOOJ, che ha battuto l’italiano Jonathan Milan. È stato un finale di tappa appassionante: prima il tentativo di allungo dell’ex campione del mondo Julien Alaphilippe , poi l’azione in contropiede dell’ecuadoriano Narváez. Che aveva vinto la prima tappa a Torino e aveva indossato la prima maglia rosa di questo giro. L’azione del ciclista sudamericano sembrava ormai arrivata in porto, ma a 100 metri dal traguardo i velocisti sono piombati su di lui. Lo ha superato Milan, che però a sua volta è stato scavalcato da KOOJ. Beffato al fotofinish il friulano, che però si può consolare con il fatto di aver rafforzato la sua maglia ciclamino di leader della classifica a punti.





POGACAR SEMPRE IN ROSA

A proposito di classifica, in maglia rosa resta Tadej Pogačar: lo sloveno ha vissuto una tappa relativamente tranquilla, nel finale era comunque nelle prime posizioni del gruppo per non rischiare niente. Geraint Thomas, terzo in classifica generale, è stato invece vittima di una caduta senza conseguenze. Però ha dovuto faticare non poco per rientrare in gruppo.





FUGA ITALIANA

La tappa è stata caratterizzata da una lunga fuga di due ragazzi italiani del team Polti: Pietrobon e Maestri sono rimasti al comando per 150 km; non hanno vinto ma sono comunque stati protagonisti. Il Giro d’Italia, dopo nove tappe particolarmente intense, si prepara ora a vivere una giornata di riposo. Il gruppo resta in zona partenopea, martedì mattina si ripartirà da Pompei.