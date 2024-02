Giro d'Italia, presentata la nuova maglia rosa. E RTL 102.5 sarà partner entertainment della corsa

SI TORNA IN CORSA

RTL 102.5 torna in corsa e sarà Partner Entertainment del prossimo Giro d’Italia. Garantirà l’intrattenimento per il pubblico al villaggio di partenza, lungo il percorso di gare e al traguardo. Il ciclismo è sport che vive di passione, ma anche di attese; con gli appassionati che aspettano ore per vedere passare il gruppo o per godersi la volata sulla linea dell’arrivo. Toccherà a noi riempire questa attesa con musica, animazione, giochi: già pronti a partire due disc jockey e due animatori che si saranno al seguito della corsa rosa. Il Giro d’Italia 2024 partirà da Torino sabato 4 maggio e si concluderà a Roma domenica 26 maggio, un viaggio di 3321 chilometri distribuiti in 21 tappe: tra salite, cronometro, volate. Ai nastri di partenza ci sarà anche lo sloveno Tadej Pogacar, considerato il grande favorito e che cercherà di fare l’accoppiata Giro-Tour nello stesso anno ( l’ultimo ad esserci riuscito è stato Marco Pantani nel 1998). Ma l’alto livello tecnico sarà garantito anche dalla presenza di Wout Van Aert e Julienne Alaphilippe. Per l’Italia Filippo Ganna, che punta alle cronometro, poi Giulio Ciccone, Damiano Caruso, Johnatan Milan.

MAGLIA ROSA CON INSERTO GRANATA

A Milano, nell’affascinante contesto della Pinacoteca di Brera, è stata presentata la nuova maglia rosa, che si tinge anche di granata. Infatti il Giro partirà da Torino proprio nel 75esimo anniversario della tragedia di Superga, dove finì drammaticamente l’epopea di quella squadra fortissima e sfortunata. La maglia rosa di quest’anno avrà dunque una fettuccia granata sul colletto, con la scritta: “4 maggio 1949, solo il fato li vinse”. Una doppia emozione per Urbano Cairo, che è presidente di RCS ma anche del Torino Calcio: “ Il 4 maggio io vado sempre a Superga ed è sempre un momento di grande emozione e di grande partecipazione: vedi tanta gente, tanti giovani che sono lì perché i genitori e i nonni gli hanno tramandato la storia di cosa era il Grande Torino. Quest’anno la prima tappa del Giro partirà da Venaria, passerà da Superga, avrà il traguardo a Torino e avremo una maglia rosa con un ricordo granata: è un modo per ricordare una squadra di invincibili che ha fatto la storia del calcio”.

IL VALORE DELLA MAGLIA ROSA

Il Giro d’Italia è un grande romanzo popolare. E la maglia rosa un simbolo il cui fascino resta indelebile. Alla presentazione di Milano c’era anche Vincenzo Nibali, che ha vinto non solo al Giro d’Italia ( due volte) ma anche al Tour de France e alla Vuelta de Espana. Quando gli abbiamo parlato della maglia rosa, gli brillavano gli occhi: “La maglia rosa è un qualcosa che devi conquistare, proteggere, difendere. Devi attaccare, pensare a tutto quello che può succedere in gara, in ventuno giorni devi ottimizzare e non sbagliare nulla: quindi serve essere anche dei grandi calcolatori. La maglia rosa è la massima espressione non solo del ciclismo italiano, ma è anche un simbolo internazionale. Quando correvo, mi è capitato di tenerla sul comodino quando la notte riposavo tra una tappa e l’altra, non mi ci separavo mai”.