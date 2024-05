GIRO, FILIPPO GANNA CE L’HA FATTA, VINTA LA CRONOMETRO

UNA VITTORIA FORTEMENTE VOLUTA

Filippo Ganna ha trionfato nella cronometro da Castiglione delle Stiviere a Desenzano. Il lago di Garda ha fatto da sfondo al successo della piemontese. Top Gann questa vittoria l’ha voluta fortissimamente. Da tre anni non vinceva al Giro, la scorsa settimana era stato beffato nella cronometro di Perugia, con Pogacar che con quel finale in salita gli aveva soffiato il successo. Oggi il piemontese può finalmente esultare.





FINALE PERFETTO

Anche oggi Pogacar ha dato filo da torcere. È partito forte e al primo rilevamento cronometrico intermedio era addirittura in vantaggio di quattro secondi. Ganna però nella seconda parte del tracciato è andato fortissimo e lì ha fatto la differenza. Al traguardo la maglia rosa ha pagato un ritardo di 29 secondi. Pogacar ha comunque allungato ulteriormente sugli altri uomini di classifica e si prepara a vivere l’ultima settimana con molte salite ma con un vantaggio tutto sommato rassicurante. Anzi, non è da escludere che la maglia rosa allunghi ulteriormente, già da domani con il duro arrivo a Livigno dopo aver scalato anche il Mortirolo.





BRAVO TIBERI

Antonio Tiberi è il miglior italiano in classifica generale, ed è anche leader della classifica dei giovani. Sapeva di poter fare bene in questa cronometro, conosceva il percorso. Il suo tempo è stato buono, tanto che ha guadagnato posizioni in classifica generale: ora è quinto. I complimenti vanno anche a lui. Da segnalare anche che Geraint Thomas ha scavalcato al secondo posto Dani Martinez, ora terzo.