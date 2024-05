Giro: Pogacar senza freni, la maglia Rosa vince anche la cronometro

POGACAR CANNIBALE

Tadej Pogacar è sempre più il padrone di questo Giro d’Italia. Quasi un despota assoluto, che non lascia scampo e speranza agli avversari. Lo sloveno, già in maglia rosa, ha vinto anche la cronometro da Foligno a Perugia. Beffato lo specialista Italiano Filippo Ganna, in vantaggio ai due rilevamenti cronometrici intermedi, ma battuto al traguardo di 17 secondi. Pogačar ha fatto la differenza nei sei chilometri di salita che caratterizzavano la parte conclusiva del percorso. Alla fine Ganna ha pagato un distacco di 17 secondi, nonostante sia stato protagonista di una grande prestazione.





GIRO IPOTECATO

Oltre ad aver vinto in salita a Oropa, Pogacar ha imposto la sua legge anche nella prova contro il tempo. Il suo vantaggio in classifica classifica generale si dilata: ora Daniel Martinez è secondo con un ritardo di due minuti e 36 secondi. Deludente la prestazione di Gereint Thomas, mai in corsa oggi e scivolato a due minuti e 46 secondi . Il migliore degli italiani nella graduatoria generale è Alessandro Tiberi, andato bene a cronometro e ora salito all’ottavo posto a quattro minuti e 11 secondi da Pogačar.





SI TORNA IN MONTAGNA

In questo Giro d’Italia senza sosta è già alle viste un’altra tappa importante: è previsto l’arrivo in salita a Prati di Tivo, in Abruzzo. La partenza sarà da Spoleto in una frazione in cui di fatto non sono previsti tratti in pianura: tre i gran premi della montagna sul percorso compresa l’ascesa finale. Visto lo strapotere di Pogacar non ci stupirebbe una sua nuova zampata, che -salvo imprevisti- potrebbe di fatto chiudere il Giro dopo una sola settimana.