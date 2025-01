Gli Inhaler a RTL 102.5: “Siamo molto fieri di questo album e racchiude tante nostre emozioni e sensazioni”

Elijah Hewson e Robert Keating, membri degli Inhaler, insiema a Ryan McMahon e Josh Jenkinson, sono stati ospiti di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per presentare il loro ultimo progetto discografico, dal titolo “Open Wide” e disponibile dal 7 febbraio. All’interno del disco c’è anche “A Question Of You”, singolo già pubblicato e che è il terzo inedito estratto dal nuovo disco del quartetto dublinese. Il brano segue i recenti singoli “Your House” e “Open Wide” e mostra nuovamente una band che si sta facendo strada in modo entusiasmante nel mondo della musica e che sta portando il proprio sound in nuove audaci direzioni. Ai microfoni di RTL 102.5, i due hanno raccontato: «Ci troviamo in Italia per la promozione del nostro nuovo album, intitolato “Open Wide” e che è il terzo in studio, siamo molto fieri di questo progetto. Per questo album abbiamo ingaggiato il produttore Kid Harpoon, che ha lavorato anche con Harry Styles e King of Leons. Abbiamo principalmente scritto i brani a Dublino e registrato a Londra. Il disco racchiude tante nostre emozioni e sensazioni». «I nostri primi album li abbiamo fatti quando eravamo piccoli, eravamo diciottenni. Ora che non siamo più “nuovi” nel settore, sappiamo bene cosa vogliamo, siamo molto più focalizzati su quello che dobbiamo fare e siamo felici perché è davvero ciò che ci importa» hanno aggiunto. L’anno scorso il gruppo ha iniziato a lavorare a “Open Wide”, incoraggiati a superare sé stessi e a uscire dalla loro comfort zone. L'ascolto di un'ampia gamma di generi durante la scrittura - dalla techno a Nick Cave - li ha ispirati a sperimentare un suono più ampio e senza tempo, aggiungendo consistenza al disco. Il registrare a Londra con il produttore Kid Harpoon (Miley Cyrus/Harry Styles/Florence and the Machine) li ha spinti a prendere un maggiore controllo creativo.





Il tour

La band è pronta per dare il via a un tour che li porterà in giro per tutto il mondo e gli Inhaler faranno tappa anche in Italia, al Fabrique di Milano. Nel corso di The Flight, i due hanno aggiunto: «Come tutte le idee che ci vengono all’inizio dell’anno, cerchiamo di comportarci bene, di non bere, di mangiare sano perché abbiamo un tour impegnativo in tutto il mondo. Ci sentiamo molto più forti sul palco, perché suoniamo da quando siamo ragazzini e ora siamo maturati e sappiamo affrontare meglio uno spettacolo. Vi aspettiamo al nostro concerto a Milano il 26 aprile!».