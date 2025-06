Golden Globes, botta e risposta Meryl Streep-Donald Trump

L'attrice attacca il neo presidente Usa e lui risponde su Twitter: "Sopravvalutata e lacchè di Hillary"

Meryl Streep, premiata ai Golden Globes per la sua carriera, durante i ringraziamenti sul palco ha detto la sua sul neo presidente americano Donald Trump: "Se a Hollywood mandassimo via tutti quelli che non sono nati qui non ci resterebbe nulla da guardare se non il football e le arti marziali, che non sono propriamente arte". Senza nominarlo direttamente, ha ricordato di quando il magnate immobiliare durante la campagna elettorale scimmiottò un giornalista disabile: "La mancanza di rispetto invita alla mancanza di rispetto, violenza incita alla violenza, quella scena non riesco a togliermela dalla testa non era un film era vita reale. Quando l'istinto ad umiliare, a bullizzare, viene espresso da un uomo potente entra nella vita di tutti perché è come dare il permesso a tutti di farlo".

La risposta del presidente non si è fatta attendere: "Meryl Streep è una delle attrici più sopravvalutate diHollywood, non mi conosce ma mi ha attaccato aiGolden Globes. E' una lacchè di Hillary che ha perso grosso. Per la centesima volta - aggiunge su Twitter inriferimento alle parole di Streep - non ho mai 'deriso' ungiornalista disabile (non l'avrei mai fatto)".

