Grande ciclismo a Pasqua, oggi si corre il Giro delle Fiandre, una delle classiche di primavera

Una giornata di grande ciclismo, quella di oggi, domenica 31 marzo, si corre la Classica del Nord, il Giro delle Fiandre, che quest'anno porterà i corridori da Anversa a Oudenaarde, 270, 8 chilometri, con ben 17 muri da affrontare nella regione belga. Lo scorso anno vince lo sloveno Tadej Pogacar, ma quest'anno non prenderà parte alla gara e il favorito d'obbligo è il campione del mondo Mathieu Van Der Poel che va a caccia del tris nel Giro delle Fiandre. Assente sulle strade fiamminghe anche Van Aert, mentre l'Italia unta su Alberto Bettiol e Jonathan Milan.





I rivali di Mathieu Van Der Poel

Se l'olandese Mathieu Van Der Poel è il principale favorito per la vittoria di oggi, non mancano i rivali. Tra questi c'è il danese Mads Pedersen, anche se non è al 100% della forma, a causa di una caduta al Dwars door Vlaanderen di mercoledì scorso. occhio anche ad Alaphilippe, Asgreen, Lampaert e Merlier. Tra i favoriti ci sono anche i giovani terribili Sheffield, Turner e Tarling. Poi ancora Kung, Pithie, Mohoric, Matthews, Girmay e Lazkano





Il favorito

Se le speranze italiane sono nelle gambe di Bettiol e Milan, gli occhi sono puntati tutti sul campione del mondo. Se oggi Mathieu Van Der Poel dovesse vincere il Fiandre, realizzerebbe una doppia impresa: quella di raggiungere a quota 3 affermazioni i belgi Buysse, Leman, Museeuw e Boonen, l'azzurro Magni e l'elvetico Cancellara e diventerebbe il sesto di sempre ad aggiudicarsi il Fiandre in maglia iridata. Una impresa, questa, che in passato è riuscita solo al francese Bobet nel 1955, ai belgi Van Looy nel 1962, al "Cannibale" Merckx nel 1975, a Boonen nel 2006 e allo slovacco Sagan nel 2016.