Grande Fratello, stasera su Canale 5 torna il reality: per la prima volta alla conduzione Simona Ventura

Oggi, lunedì 29 settembre, torna in onda su Canale 5 il

Si tratta della prima edizione condotta da Simona Ventura.

Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, festeggia i 25 anni del format in Italia, con l'obiettivo di "rimettere al centro le storie autentiche".

Gli opinionisti di Simona Ventura

In studio, con la conduttrice, ci sarà un panel di ex gieffini composto da Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi che porteranno la loro voce, il loro sguardo e la loro sensibilità a sostegno dei nuovi concorrenti.

Grande Fratello, chi saranno i concorrenti

I concorrenti - ne sono stati spoilerati alcuni, cioè Matteo, Anita, Omer, Francesca e Giulio - dovranno condividere la Casa più spiata d'Italia per 100 giorni, riempiendoli di emozioni, sfide e convivenza.

In base a quanto anticipato da Mediaset, nel programma ci saranno giovani che studiano e lavorano, ragazzi e ragazze che inseguono i propri sogni e che hanno deciso di mettersi in gioco per provare a realizzarli. Ognuno con il suo bagaglio di esperienze, ognuno con qualcosa da raccontare e da donare al pubblico.

In palio un importante montepremi finale, il cui importo preciso non è stato ancora svelato.

Gli appuntamenti tv del Gf

Oltre agli appuntamenti di prima serata su Canale 5, il Grande Fratello sarà proposto in tempo reale 7 giorni su 7, 24 ore su 24, in diretta su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) dall’1:00 circa.

Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (da lunedì a sabato alle ore 13:40 e da lunedì a venerdì alle ore 18:30), su Italia 1 (da lunedì a venerdì, alle ore 13:00 e alle ore 18:15) e su La5 (da lunedì a venerdì, alle ore 19:00).

A firmare la trasmissione sono Andrea Palazzo, Simona Ventura, Raffele Bleve, Omar Bouriki, Nicolò Cristaldi, Annalisa Fini, Alessio Giaquinto, Clarita Ialongo, Federico Lampredi, Giulia La Penna, Marco Mangiarotti, Tommaso Marazza, Marco Marrocco, Francesca Picozza, Fabio Pastrello e Alessandro Santucci.

Il documentario sul Grande Fratello

A 25 anni dall’arrivo del format in Italia, da venerdì scorso, è disponibile su Mediaset Infinity, Grande Fratello - L’inizio, il documentario, prodotto da Endemol Shine Italy, che ripercorre la straordinaria avventura televisiva della prima edizione di Grande Fratello.



