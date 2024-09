“Grande Fratello”: un'attrice di Beautiful varcherà la porta rossa. Ecco cosa accadrà stasera

Torna il “Grande Fratello”, in prima serata su Canale 5 con tante novità. il reality show condotto da Alfonso Signorini sta convincendo il pubblico sempre di più. Colpi di scena, litigi, riappacificazioni: sono questi gli ingredienti principali del format. Al fianco del conduttore ci sono Rebecca Staffelli, per la parte social, mentre Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sono le due opinioniste.

Una grande sorpresa in arrivo da Hollywood: Booke Logan (Katherine Kelly Lang) è pronta a varcare la Porta Rossa. La protagonista di Beautiful, nonostante i suoi 15 matrimoni nella soap, ha ancora un conto in sospeso. Cosa accadà? Da rumors ci sarà un faccia a faccia con il concorrente Clayton Norcross.

ENZO PAOLO TURCHI IN CRISI

Enzo Paolo Turchi in crisi. A pochi giorni dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia, il famoso ballerino ha avuto un momento di difficoltà. Un vero crollo. Sente la mancanza di sua figlia Maria e di sua moglie Carmen. Enzo Paolo è un uomo d'oro, che ama lasciarsi andare e commuoversi regalando al pubblico tutte le emozioni più belle.

Continuano intrecci amorosi nella Casa: Shaila, Helena, Javier e Lorenzo sono sempre più vicini. Quali saranno i nuovi sviluppi? Iago, Ila e Yulia: chi sarà il preferito del pubblico?

LE EX RAGAZZE DI NON E' LA RAI SONO A RISCHIO?

Le ex di "Non è la Rai" al centro di una querelle. Adesso, potrebbero rischiare la squalifica. Condizionale d'obbligo. Cosa è accaduto? Ilaria Galassi, parlando con l'amica Pamela Petrarolo, ha apostrofato lka Clemente con accenni al suo fisico. E sui social tutti hanno parlato di body-shaming. Nella puntata di stasera sicuramente Alfonso Signorini tornerà ad occuparsene. Non mancheranno scontri molto accesi.