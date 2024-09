Paura al Grande Fratello: "Aiutatela sta male". Una concorrente sviene in diretta

"Aiutatela, aiutatela": una concorrente del Grande Fratello sviene. Paura in diretta. Si tratta di Pamela Petrarolo che ha avuto un malore improvviso. Le concorrenti della casa hanno subito lanciato l'allarme alzando le gambe all'ex ragazza di Non è la Rai.

QUANDO E' AVVENUTO LO SVENIMENTO?

Subito dopo pranzo la Petrarolo sviene. Ad intervenire è Shaila Gatta, che prontamente ha disteso l’ex di Non è la Rai per praticarle un massaggio rilassante. Dopo un paio di movimenti, però, Pamela Petrarolo urla: "Sento che mi sta risalendo il pollo col riso". Interviene anche la Cecere, una delle tre ex di Non è la Rai, che dice: “Stai tranquilla, è tutto apposto. Segui il mio respiro, respira con calma, stai tranquilla.

LUCA E LORENZO FANNO PACE AL GRANDE FRATELLO

Luca e Lorenzo fanno pace dopo la lite al "Grande Fratello". I fatti: i due, alla terza puntata, si sono scontarti a causa delle nomination. Si è trattato di una lite molto accesa, forte, dai toni quasi esasperati e che ha fatto discutere molto il popolo della Rete.

Ma, dopo la sfuriata, sono arrivate le scuse di Luca. "Ho perso completamente le staffe", ha detto il concorrente. Amanda, Michael e Lorenzo hanno reagito con una bella risata. Tutto è bene quel che finisce bene.

