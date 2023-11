Grave incidente stradale a Milano, coinvolte tre auto e dodici persone, morti due ragazzi

Ci risiamo. Ancora un incidente gravissimo, ancora una volta coinvolti giovani che hanno visto una serata di festa trasformarsi in tragedia. L’incidente è avvenuto questa mattina - poco prima delle cinque- in viale Forlanini, periferia est di Milano , all’altezza con l’incrocio di via Taverna, nei pressi del parco Forlanini. Due ragazzi sono morti: uno di 26 anni, che era alla guida di un’auto, è deceduto sul colpo, un altro (di 24) è stato portato in condizioni gravissime all’ospedale san Raffaele ma per lui non c’è stato nulla da fare. Altri dieci giovani sono rimasti feriti, in particolare destano preoccupazione le condizioni di due ragazzi, ricoverati al Niguarda e al Policlinico.

ALTRI DUE GRAVI INCIDENTI

Dalle strade arriva il solito bollettino di guerra. In un altro incidente, avvenuto ad Anguillara Sabazia (in provincia di Roma) è morta una donna di 67 anni che è stata investita da un’auto mentre camminava ai margini della strada in via Romana. La macchina era guidata da una ragazza di 27 anni, ora denunciata per omicidio stradale. Nella notte in Toscana c’è stato invece uno scontro fra due motorini. Gravemente feriti i due quindicenni che erano in sella, per portarli in ospedale è intervenuto l’elisoccorso; l’incidente è avvenuto in via Massetana a Follonica, in provincia di Grosseto.