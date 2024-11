Grave infortunio per Mauro Icardi (e Wanda Nara bacia un altro) Photo Credit: agenziafotogramma.it

Rottura del legamento crociato per l'attaccante del Galatasaray: stagione finita

L'attaccante argentino del Galatasaray Mauro Icardi si è infortunato gravemente nel corso della partita di ieri di Europa League vinta per 3-2 contro il Tottenham. L'ex attaccante dell'Inter e del Psg ha riportato la rottura del legamento crociato, come annunciato dal club turco: "Sono stati rilevati una rottura del legamento crociato anteriore e un danno al menisco del ginocchio destro". Icardi si è fatto male da solo Icardi sarà operato quanto prima e molto probabilmente tornerà in campo soltanto nella prossima stagione. Il numero 9 del Galatasaray, 31 anni, è stato portato fuori campo in barella, all'83' minuto, dopo essersi accasciato durante un'azione in attacco, quando era impegnato a pressare il portiere del Tottenham Fraser Forster. Da subito l'argentino si è reso conto della gravità dell'infortunio, comunicando con un gesto eloquente ad un avversario, l'ex Juve Betancourt, la rottura del legamento. Il centravanti aveva già dovuto rinunciare alla prima parte del campionato a causa di un problema muscolare. Finora aveva messo a segno 6 gol in 14 partite. Wanda Nara bacia in diretta social un rapper. E Icardi non la prende bene Oltre il danno la beffa. Proprio in queste ore la moglie e manager di Icardi, Wanda Nara ha baciato un altro uomo. È accaduto durante una diretta social con il rapper L-Gante. Si tratta dell'ennesimo colpo di scena nella tormentata e discussa relazione tra la showgirl e il calciatore. Solo poche settimane fa i due sembravano essersi riavvicinati in Argentina (avevano pubblicato foto insieme), ma ora arriva un nuovo stop. Icardi, infatti, dopo il bacio pubblico della moglie ha cancellato dal profilo social tutti gli scatti con Wanda. Wanda Nara e il rapper L-Gante avevano girato un videoclip insieme due anni fa ed erano stati avvistati ad alcune feste di Halloween. Ora la prima uscita pubblica ufficiale. Nella diretta social in cui è scattato il bacio, i due, in Brasile, si abbracciano e domandano: "Arriveremo a 40mila contatti dal vivo?”. Quindi la dichiarazione di Wanda, che non lascia spazio a interpretazioni: "Sì, ti amo”.

