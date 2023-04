Gravi ma stabili le condizioni di Silvio Berlusconi, il leader di Forza Italia sottoposto a chemioterapia

LEUCEMIA

C'era attesa per la diffusione di un bollettino medico, originariamente prevista in mattinata. Ma non c'è alcuna comunicazione ufficiale. Che la situazione sia grave ormai è evidente a tutti, c’è un clima di preoccupazione. Siamo di fronte a un uomo di 86 anni, già provato da diversi problemi di salute, accusati e superati nel corso degli anni. Il fratello Paolo, lasciando l’ospedale, ieri sera ha dichiarato: “Silvio è una roccia, ce la farà anche questa volta”. Ma in tarda mattinata, fonti ospedaliere hanno parlato di chemioterapia, per cercare di contrastare una leucemia.





AL TELEFONO CON I VERTICI DI FORZA ITALIA

Il presidente Silvio Berlusconi, questa mattina, ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera Paolo Barelli, con il vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché "Il Paese ha bisogno di noi!" Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre.





PROBLEMI AL SANGUE

Questa mattina il Corriere della Sera ha parlato di una leucemia, indiscrezione che già era circolata ieri nei corridoi del San Raffaele; fonti dell’ospedale questa mattina confermano che ci sono problemi ematici. A questo si è aggiunta una infezione polmonare. Silvio Berlusconi da ieri a mezzogiorno è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale san Raffaele di Milano. Come di consueto, lo sta seguendo in prima persona il suo medico, il professor Alberto Zangrillo. Il cavaliere ha trascorso una notte tranquilla, senza particolari criticità. La situazione viene definita stabile; il leader di Forza Italia, pur affaticato, è rimasto sempre vigile e cosciente.