"Ho sofferto di acne, mi nascondevo e usavo la mascherine": la confessione di Davide Donadei, ex di uomini e donne

Ora Davide Donadei, che lo scorso anno ha partecipato a Uomini e donne, racconta per la prima volta un problema di salute che ha dovuto superare in silenzio. Senza il clamore dei social. "Sui social ho ricevuto molti attacchi da parte delle persone per questa mia confessione, ma l’acne è davvero una malattia che intacca anche lo stato mentale di una persona. Solo a distanza di un anno sono riuscito a parlarne, mentre prima mi nascondevo, mettevo la mascherina anche quando non ce n’era bisogno”, dice in radiovisione su RTL 102.5 News. "Avevo problemi alla tiroide e non riuscivo a risolvere il problema dell'acne".

LA SVOLTA CON UNA CURA PER LA TIROIDE

Donadei racconta il dramma di salute che ha affrontato in questi ultimi mesi. "Avrò girato 10 dermatologi, ma non riuscivo a trovare una soluzione efficace. Tanti di loro, poi, non mi ascoltavano seriamente, a loro importava soltanto che io fossi un loro cliente e che pagassi l’onorario”, svela. Grazie ai medici, Davide Donadei scopre una disfunzione alla tiroide ed inizia ad assumere farmaci. “La tiroide incide su tanti aspetti, tra cui anche l’umore e i livelli di stress. Ho visto migliorare la situazione dell’acne mentre lo prendevo e negli ultimi mesi, mediante una dermatologa di Napoli che mi ha dato una cura forte e di cui non faccio il nome, sono tornato a essere il Davide Donadei di prima”, racconta ancora.