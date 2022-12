“Ho tre figli e due famiglie da mantenere, amo la radio e torno a RTL 102.5”: la confessione di Charlie Gnocchi dopo il GF VIP

Charlie Gnocchi torna a casa, in radio, la sua famiglia da sempre. Dopo il GF VIP, che lo ha visto protagonista per sei mesi, torna in diretta in radiovisione durante W l’Italia con Federica Gentile e Angelo Baiguini per raccontare la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip.

“Quando ho percepito di essere il più detestato della casa ho sentito un moto d’orgoglio. Sono un radiofonico e amo parlare, voglio conoscere tutto e tutti e sono stato definito doppiogiochista. Novanta giorni nella casa me li sono goduti”, racconta Charlie Gnocchi. “Nella casa del GF ho fatto due radio: radio cucina e radio coatta. Non dimentico la mia passione ed ho cercato anche lì di fare la radio”, conclude. “Ho tre figli e due famiglie da mantenere: torno in radio”, continua. La grande famiglia di RTL 102.5 lo aspetta.