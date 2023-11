Ballando con le stelle, Milly Carlucci scalda i motori: tutto pronto al debutto su Rai1

Da Banfi a Wanda Nara. Passando per Paola Perego, Teo Mammuccari, Carlotta Mantovan (vedo dell'amato e indimenticabile Fabrizio Frizzi). Poi Simona Ventura insieme al compagno Giovanni Terzi, Antonio Caprarica a Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e tanti altri ancora. Tutto questo a Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai1, che scalda i motori. I concorrenti sono già arrivati al Foro italico di Roma (location della diretta e degli allenamenti quotidiani).

Milly Carlucci, la padrona di casa, è prontissima al debutto di Ballando con le stelle. Sarà affiancata come sempre da Paolo Belli per la 18esima edizione. Al via dal 21 ottobre, ogni sabato in prima serata. Preparatevi a suon di salsa, rumba, tango e tanto altro.

LE PAROLE DI MILLY CARLUCCI

"Ci ho messo 18 anni per far ballare Lino Banfi, sono tutti bravissimi e carichi di buona volontà - assicura Milly Carlucci - Simona e Giovanni sono una bellissima coppia di fidanzati, ben assortita, si compensano. Lino Banfi, quanto l'ho inseguito... L'ho dovuto corteggiare per 18 anni. E sono sicura che ci stupirà perché ha una grande energia, oltre alla sua irresistibile simpatia. E ancora Rosanna Lambertucci, il regista e attore Ricky Tognazzi, Sara Croce showgirl".

TORNA LA GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE

Confermata anche per quest'anno la giuria composta da Fabio Canino, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. In studio ci sarà anche Alberto Matano, amatissimo conduttore de La vita in diretta. Gli allenamenti sono iniziati ormai da giorni, le coppie di ballerini sono pronte a sfidarsi con la danza, regina di questo show.

Milly Carlucci annuncia che il primo ballerino per una notte sarà Andrea Antonello, che ballerà al fianco di Laura Faccio. "Insieme a lui si parlerà di autismo, patologia di cui il ragazzo soffre", afferma la conduttrice.

UN TALENT MOLTO AMATO ANCHE DAI GIOVANISSIMI

Ballando con le stelle è uno dei programmi più amati dai giovani. Nessuno dei concorrenti viene dal mondo dei reality. Milly Carlucci, da sempre, ha puntato sull'esclusività del cast, davvero stellare. Ogni anno non mancano grandi sorprese. E gli ascolti volano.