Matthew Perry, il cast di Friends: “Devastati da questa perdita. Siamo una famiglia”

A tre giorni dalla morte di Matthew Perry, trovato senza vita nella jacuzzi della sua casa a Los Angeles sabato scorso, il cast di Friends ha rotto il silenzio con un comunicato congiunto: “Siamo completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia”, scrivono Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc e David Schwimmer, protagonisti dello show di punta di NBC degli anni Novanta e Duemila. “C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto e questa perdita. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo hanno amato in tutto il mondo”, concludono ricordando l’amico e collega.

DA CHIARIRE LE CAUSE DEL DECESSO, ATTESO ESITO ESAMI TOSSICOLOGICI

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso del Chandler Bing di Friends. L’autopsia svolta sul corpo di Matthew Perry, scomparso a 54 anni, non ha consentito di stabilire con esattezza il motivo della morte, che al momento si ipotizza sia avvenuta per annegamento. L’ufficio del medico legale della contea di Los Angeles ha richiesto ulteriori accertamenti: in particolare, sono attesi i risultati degli esami tossicologici, che potrebbero richiedere settimane. L’attore aveva raccontato i suoi problemi con la dipendenza e la battaglia per ottenere la sobrietà nel suo memoir uscito lo scorso anno, “Lovers, and the Big Terrible Thing”: nel libro aveva scritto dei suoi problemi con l’alcolismo, emersi durante l’adolescenza, e la dipendenza da antidolorifici. Secondo quanto fa sapere TMZ, però, nella casa della star di Friends non sono state trovate droghe illegali, ma diversi farmaci antidepressivi da prescrizione.