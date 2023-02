I Coma Cose tornano a Sanremo, ma c'è un motivo...

Tra i big anche i Coma Cose, che saranno in gara alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "L’addio". I Coma Cose saliranno sul palco dell’Ariston per la seconda volta, il loro esordio è avvenuto nel 2021 con il brano “Fiamme Negli Occhi” (doppio disco di platino). “Non vediamo l’ora di vivere l’esperienza nuova di cantare davanti al pubblico", raccontano in una recente intervista. Anche per loro Sanremo sarà una settimana piena di adrenalina. Un'altra grande prova.



IL BRANO DEI COMA COSE

Si tratta di una canzone scritta da i Coma Cose, prodotta da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass). È una ballad delicata e intima, un brano mai prima d’ora così vicino alla vita privata di Francesca e Fausto, coppia nella vita e nella musica.

«Abbiamo attraversato una crisi, ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia. Ci siamo cercati e ritrovati più forti di prima», dichiarano. «L'addio parla di un amore indissolubile, al di là di tutto. Speriamo che i nostri dubbi e le nostre fragilità possano parlare a chi lotta e resiste per un sentimento, per un rapporto. Qualunque esso sia», continuano.

La canzone è manifesto di un concetto declinato attraverso tutto l’ultimo disco dei Coma Cose, “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”: chiunque sia legato da un rapporto affronta difficoltà esterne e interne, il coraggio di affrontarle insieme può essere la chiave per superarle.

TUTTO SU I COMA COSE

Senza dubbio, i Coma Cose sono un duo molto interessante nel panorama musicale attuale. Il loro esordio è legato all’EP-manifesto “Inverno Ticinese” (2017), successo poi riconfermato con gli album “HYPE AURA” (2019) e “NOSTRALGIA” (2021). Con il nuovo album “Un Meraviglioso Modo Di Salvarsi”, uscito il 4 novembre per Asian Fake e Epic Records/Sony Music, segnano il loro ritorno sulle scene e alla musica live con il tour “Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi”, che toccherà nella primavera 2023 i principali club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra.