I diritti Tv del calcio, il presidente della Lazio, Lotito e l’ad della lega, De Siervo pensano di comprare Sky

Una tv della Lega calcio, è l’ultima mossa azzardata del presidente della Lazio, Claudio Lotito e dell’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo. Non è la prima volta che se ne parla, ma adesso la coppia punta a farsi prestare due milioni di euro per comprare Sky Italia. Secondo quanto scrive il quotidiano La Stampa, l’ipotesi arriva nel momento in cui la serie A ha bisogno di definire il nuovo bando per i diritti televisivi. Una strategia per comperare la tv satellitare che ha detenuto i diritti sul massimo campionato italiano fino a due anni fa, ma che detiene quelli per la Champions League, oltre a quelli sulla F1 e sul tennis.





La strategia

Quella che sta preparando la copia Lotito-De Siervo è una mossa che punta a lasciare alla Lega di Serie A anche la distribuzione delle partite del campionato, collegandosi alla vecchia idea di creare un canale dedicato proprio alla massima serie italiana e prima ancora, a quella della possibilità per le singole squadre di creare un canale Tv tutto proprio. Ora invece la strategia cambia e la coppia punta a rilevare una tv già esistente. E chi meglio di Sky può soddisfare le esigenze del calcio italiano? La Tv di Comcast ha già una struttura operante sul suolo italiano e con la tecnologia necessaria. In più ha gli abbonati, anche quelli che amano il calcio.





Dove reperire i soldi

Due miliardi di euro. È lo scoglio da superare perché se sulla carta nulla è impossibile, per far partire il progetto serve questa cifra. La Lega come può reperire questi fondi per comperare Sky? Forse coinvolgendo i fondi d’investimento e le banche d’affari. Sicuramente c’è sempre qualcuno che vuole entrare nel mercato italiano del calcio. Oppure chiedendo un finanziamento. Ed è questa la soluzione che avrebbe individuato la coppia Lotito-De Siervo.





I club non sembrano convinti

L’ipotesi del duo Lotito-De Siervo di creare un canale dedicato al calcio italiano grazie all’acquisizione di Sky non trova d’accordo tutti i presidenti delle squadre di Serie A, che hanno timore di un clamoroso autogol, indebitando oltremodo un settore che è già alle prese con pesanti perdite. Ma non è detta l’ultima parola.