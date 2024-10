I giovani non hanno più voglia di guidare? Ecco cosa sta accadendo negli ultimi anni in Italia

«La patente non si prende più a 18 anni, i giovani preferiscono bus e metro». Lo dice, a Il Corriere della sera, la più antica autoscuola d'Italia - nata 120 anni anni fa a Torino. L’autoscuola Griotto ha messo al volante intere generazioni ed ha aperto i battenti nel 1904.

In una lunga intervista a Il corriere della sera, edizione di Torino, il titolare Oberti spiega: «Noto un forte allontanamento dal mondo dei motori. L'auto non è più in cima ai desideri». Secondo le ultime stime, infatti, le auto intestate agli under 25 sono scese sotto le 600 mila, ma a questo dato andrebbe affiancato quello legato al caro-assicurazione che costringe i giovani a rinunciare alle quattro ruote. Meglio i mezzi pubblici.

Il dato, poi, nelle grandi città cambia ancora di più. Al n

ord, a Milano e Torino, a percentuale di under 25 che conseguono la patente a 18 anni scala al 35% e 39%. In questi grandi centri, dove il traffico è il peggior nemico di chi si mette alla guida, l'auto non rappresenta proprio la priorità per i giovani. Altro problema, per gli under 25, è rappresentato dal costo di gestione dell'auto. Secondo l

’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it, i premi RC Auto in media hanno ormai abbondantemente superato i 1.000 euro per gli under 25.