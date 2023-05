I grandi della Terra a Hiroshima: al via il G7 in Giappone, presente a sorpresa anche il presidente Zelensky

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Volodymyr Zelensky si avvia a partecipare di persona al G7 di Hiroshima, appena apertosi in Giappone. La notizia è stata diffusa dai media giapponesi e internazionali, ribaltando a sorpresa quanto annunciato ieri dal premier nipponico Fumio Kishida secondo cui il presidente ucraino sarebbe intervenuto a una sessione in programma domenica in videoconferenza. La volontà di essere a Hiroshima sarebbe emersa nelle ultime ore, con l'obiettivo di Zelensky di incontrare leader, tra cui il premier indiano Modi e il presidente brasiliano Lula, finora neutrali o poco ostili verso l'aggressione della Russia ai danni di Kiev. Tra le prime decisioni prese dai leader, un pacchetto di nuove sanzioni a Mosca: l'Unione Europea e il Regno Unito hanno annunciato in questo quadro una decisa stretta al commercio dei diamanti russi. Ribadito il sostegno più convinto che mai a Kiev. Sul tavolo anche lo studio di una strategia di contenimento dell'espansione cinese

Premier Meloni debutta al G7

E' iniziata, a Hiroshima, la prima sessione di lavoro del summit del G7 dedicata all'economia globale. Il premier Giorgia Meloni che per la prima volta dall'insediamento a Palazzo Chigi, partecipa al G7, si è soffermata al Memorial Park di Hiroshima, dove è stata accolta insieme agli altri leader, dal premier giapponese Fumio Kishida, "Oggi chiniamo il capo e ci fermiamo in preghiera. Oggi non dimentichiamo che l'oscurità non ha l'ultima parola. Oggi ricordiamo il passato per scrivere, insieme, un futuro di speranza". Ha scritto il presidente del Consiglio, nel Libro d'Onore del Museo della Pace di Hiroshima. Il Memorial Park è costruito intorno al Genbaku Dome, l'unico edificio rimasto in piedi dopo l'esplosione. L'edificio ospitava l'istituto del Commercio della prefettura di Hiroshima ed è conservato nello stato in cui si è trovato dopo l'esplosione (salvo piccoli lavori di rinforzo delle strutture). Dal 1996 è patrimonio dell'umanità Unesco. Poi via al primo impegno, la partecipazione alla tavola rotonda con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e il primo ministro canadese Justin Trudeau con cui c'è stato anche un botta e risposta sui diritti Lgbt, con il premier canadese che si è detto preoccupato da alcune posizioni del nuovo governo italiano in merito. Non ci stiamo discostando dai precedenti governi, ha risposto la premier Meloni.