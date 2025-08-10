I libri più interessanti della settimana, tra “I dodici”, “Mimica”, “Un omicidio a Parigi” e “Misteri a Loch Down Abbey”

Non esiste stagione o temperature che tengano: il fine settimana sulle pagine web di RTL 102.5 ha il suo consueto spazio dedicato al mondo dei libri pronto a rinnovare l’appuntamento con gli appassionati di letture. D’altronde siamo di fronte a un ecosistema che non conosce pause, con gli scaffali delle librerie che sono sempre pronti ad accogliere nuove proposte letterarie per stuzzicare l’appetito di chi ama calarsi in atmosfere dal gusto esotico. Anche nel pieno dell’estate italiana.

Un mondo dalle tantissime sfumature tutte differenti, come abbiamo avuto modo di vedere con “Il passaggio”, “Strani disegni”, “Terapia di gruppo per serial killer” e “Central park” o ancora con “Un perfetto casalingo”, “Più in là del nulla”, “Moon shot” e “Numero zero” nel corso delle ultime settimane.

Pacchetti di quattro letture a cui si uniscono altri quattro libri che arrivano direttamente dalle proposte più interessanti arrivate di recente sul mercato editoriale. Una lista in cui troviamo:

- "I dodici" di Justin Cronin (Fanucci Editore)

- "Mimica" di Sebastian Fitzek (Fazi Darkside)

- "Un omicidio a Parigi" di Matthew Blake (La nave di Teseo)

- "Misteri a Loch Down Abbey" di Beth Cowan-Erskine (Mondadori)





I DODICI, CONTINUA L’EPOPEA POST-APOCALITTICA DI JUSTIN CRONIN

Apriamo lo spazio dedicato alle letture più interessanti della settimana con un ritorno su queste pagine a sette giorni esatti dall'ultima volta in cui ne abbiamo parlato.

Il riferimento è per l'autore del libro, Justin Cronin, che ritroviamo in questa occasione con un libro direttamente collegato a quello su cui ci siamo precedentemente concentrati. Se la settimana scorsa vi abbiamo parlato de "Il passaggio", quest'oggi è il turno de "I dodici", curato nell'edizione italiana sempre da Fanucci Editore.

Cambia il plot narrativo ma non le atmosfere e lo scenario in cui si muoveranno i personaggi del racconto, costretti a confrontarsi con un mondo post-apocalittico ben poco accogliente, a seguito dell'esperimento governativo andato male di cui si è letto nel precedente "capitolo". In questa occasione l'autore gioca al rialzo, allargando ancor di più il range d'azione e introducendo nuovi personaggi. Come Lila, medico e in stato interessante che, nonostante il mondo si stia progressivamente sfaldando, nutre ottimismo per il futuro e per la creatura che porta in grembo. Oppure Kittridge, nome in codice "L'ultima resistenza di Denver" costretto però alla fuga e ora in viaggio in un mondo che prova costantemente a fargli la pelle. Infine April che, con il fratellino, ce la mette tutta per superare le avversità e confrontarsi con un mondo ostile. Tre personaggi le cui storie si intrecceranno nel corso della narrazione. Il come è tutto da scoprire, all'interno di un romanzo che arricchisce la lore del primo capitolo e si proietta ancora una volta in avanti in vista del terzo capitolo, destinato a coronare un viaggio narrativo dal giusto pathos.





MIMICA, QUANDO SI DICE “HAI LA VERITÀ SCRITTA IN FACCIA”

Cambiamo registro con il secondo dei libri più interessanti di questa settimana. Dalle atmosfere fosche dell'ecosistema post-apocalittico precedentemente citato ci spostiamo ora su quelle a tinte thriller di uno degli autori più interessanti del panorama tedesco, come sottolineato dai numeri fatti registrare dal suo ultimo libro: un milione e mezzo di copie vendute su suolo patrio.

Parliamo di Sebastian Fitzek, che grazie a Fazi Editore e alla label Darkside arriva in Italia con il suo "Mimica". Un racconto che gravita attorno alla mimica facciale, materia di competenza in cui Hannah Herbst è la più famosa esperta tedesca. Il suo compito? Leggere le persone dalle espressioni che si stampano sul loro volto: anche il cenno più impercettibile dice qualcosa a chi sa leggerlo nel modo giusto. Quando si suol dire "ce l'hai scritto in faccia", mai letterale quanto in questo caso. Un lavoro, il suo, che permette alla polizia di venire a capo di situazioni complesse. E non sono poche le condanne che sono passate proprio dal suo intervento.

Un giorno però si risveglia in una camera d'albergo, le mani legate e la memoria parzialmente andata a causa di un intervento chirurgico. Serve altro pepe? Con lei c'è un uomo sospettato di essere un killer. Ne volete ancora di più? Tra capo e collo le casca un caso difficile da districare: una donna sospettata (c'è una confessione in video a corredo) di aver brutalmente ucciso la propria famiglia, con l'eccezione del figlio più piccolo. È realmente colpa sua? E proverà a completare l'opera? Un racconto al cardiopalma che ruota anche e soprattutto attorno alla figura dell'assassina in questione. Non aggiungiamo altro, se non che vale la pena scoprirlo, tra le pagine di una storia in grado di tenere con il fiato sospeso.



