I Sottotono ospiti a RTL 102.5 per raccontarci il loro nuovo album "Originali": "Il nostro obiettivo è costruire un ponte per unire vecchio e nuovo"

Il nuovo disco comprende tredici tracce: sei inediti e sette fra i brani di grande successo dei Sottotono, riarrangiati e rivisitati insieme a numerosi e prestigiosi esponenti del panorama musicale, che con grande entusiasmo hanno preso parte al nuovo progetto con diversi contributi speciali. Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra, Emis Killa e Jake La Furia, oltre a esponenti della scena urban e pop come Mahmood, Elodie, Coez, Stash, Luchè e Coco, infine un’emozionante strofa di Primo Brown.





L’album “Originali”

“Noi speriamo che anche i più giovani si appassionino al suono di questo disco che può sembrare un po’ datato per le basi molto anni ’90. Pensiamo che “Originali” rappresenti un’ottima alternativa alle sonorità rap di oggi”.

“Il progetto Sottotono è nato più di vent’anni fa, quando il fratello di Tormento – dice Big Fish - mi mise in contatto con lui. Avevo bisogno di qualcuno che cantasse sulle mie basi, così io gli inviai alcune strumentali e lui ci scrisse sopra delle strofe. Da quel momento è cominciato tutto”.



“In questo nuovo album abbiamo avuto il piacere di collaborare con tantissimi amici, come Tiziano Ferro, che noi abbiamo lanciato nel nostro coro, o altri artisti come Marracash, Guè Pequeno, Elodie e tanti altri. Amici che abbiamo visto nascere dal punto di vista artistico e che ora sono affermati. È stato un piacere collaborare con loro”.

“All’interno di questo album c’è la voglia di far riscoprire a chi è più giovane e di ricordare a chi ha qualche anno in più la musica degli anni ’90, con alcuni remake di pezzi molto celebri di quell’epoca. Per questa missione particolare abbiamo chiesto aiuto ai big del momento per tradurre il nostro passato nel linguaggio di oggi. L’obiettivo è la costruzione di un ponte che aiuti a collegare vecchio e nuovo, sul quale far camminare quelli che ieri erano nostri fan ora sono artisti affermati. Le tracce originali di questo album sono una musica nuova fatta con la consapevolezza di chi faceva musica negli anni 90”.

“Questo album è stato l’occasione per rileggere l’amore che ci unisce ai nostri fan. Scoprire che la nostra musica non è mai stata dimenticata e ancora ci lega alla gente è bellissimo e che ci ha fatto tornare la voglia di rimetterci in gioco”.





“Solo lei ha ciò che voglio 2021”

“Il video di questo pezzo è stato super divertente, Marracash e Guè ci hanno fatto molto ridere. Tiziano Ferro è stato disponibilissimo, è tornato in Italia per registrare e per venire sul set”.

“Sono stati loro tre a scegliere di cantare questa canzone e a chiedercelo. Così come per tutte le altre tracce. Marracash ci ha addirittura chiesto di cantare un po’ e per noi è stato davvero un piacere”.





Il tour del 2022

“Ci saranno due date evento, una a Milano e una a Roma nel 2022. Chiediamo ancora un po’ di pazienza perché il nostro obiettivo è fare un concerto con un sacco di gente e tanti abbracci. Avete aspettato per vent’anni il nostro ritorno, sicuramente riuscirete ad attendere ancora un anno per i nostri concerti”