Igor il russo, processo spagnolo slitta alla primavera 2020

Igor il russo, processo spagnolo slitta alla primavera 2020

Igor il russo, processo spagnolo slitta alla primavera 2020

Redazione Web

19 settembre 2019, ore 12:00

L’uomo è stato già condannato all’ergastolo dal Tribunale di Bologna per gli omicidi di Davide Fabbri e Valerio Verri

Doveva cominciare entro la fine di quest'anno, ma si terrà invece nella primavera del 2020 il processo spagnolo per Norbert Feher, meglio noto come Igor “il russo”, già condannato all'ergastolo dal Tribunale di Bologna per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Valerio Verri, commessi tra il marzo e l'aprile del 2017. In Spagna, dove è detenuto nel carcere di Zuera (Saragozza), il killer serbo è accusato di aver ucciso l'allevatore Josè Luis Iranzo e due agenti della guardia civil, Victor Romero Perez e Victor Jesus Caballero Espinosa, prima di essere catturato. Martedì scorso, come riporta la stampa spagnola, sono state convocate tutte le parti per determinare l'imputazione dei fatti, per i quali Igor sarà giudicato da una giuria popolare, a Teruel. L'accusa ha già fatto sapere che chiederà il massimo della pena per gli omicidi e gli altri reati.

Argomenti

igor
processo
russo
spagna

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

    Valeria Graci a RTL 102.5: “Sono molto elettrizzata per questo spettacolo, è dedicato a tutte le donne e all’accettazione di noi stesse”

  • La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

    La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

  • Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

    Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

  • Donald Trump invia emissari a Mosca e Kiev e parla di 'accordo vicino'. Mosca, secondo il NY Post, dirà no al piano di pace

    Donald Trump invia emissari a Mosca e Kiev e parla di 'accordo vicino'. Mosca, secondo il NY Post, dirà no al piano di pace

  • Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

    Champions League. La Juve la spunta sul Bodo Glimt. A Napoli ci pensa McTominay, Qarabag battuto

  • Massimo Ranieri a RTL 102.5: “In questo spettacolo le persone vedranno il meglio di me, ma soprattutto ciò che ancora non conoscono”

    Massimo Ranieri a RTL 102.5: “In questo spettacolo le persone vedranno il meglio di me, ma soprattutto ciò che ancora non conoscono”

  • Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza”

    Pio e Amedeo a RTL 102.5: “Questo è il film che ci somiglia di più, mostra il nostro lato umano. È un film spensierato e che dà speranza”

  • Kiev sotto attacco, almeno sei vittime, mentre Mosca sostiene di non sapere nulla del nuovo piano di pace

    Kiev sotto attacco, almeno sei vittime, mentre Mosca sostiene di non sapere nulla del nuovo piano di pace

  • Sarah Toscano a RTL 102.5: “Nel mio primo album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire”

    Sarah Toscano a RTL 102.5: “Nel mio primo album ho scavato molto in me, anche se ho ancora tanto da dire”

  • Serie A: nei due posticipi della 12esima giornata il Como umilia il Torino in casa, 5-1, Sassuolo- Pisa, 2-2

    Serie A: nei due posticipi della 12esima giornata il Como umilia il Torino in casa, 5-1, Sassuolo- Pisa, 2-2

Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

Venerdì 28 l'Italia si ferma per lo sciopero generale contro la manovra 2026, stop per trasporti, scuola, sanità

In sciopero anche i giornalisti per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro Fnsi-Fieg scaduto nel 2016, per muoversi in treno opportuno controllare l'elenco dei treni garantiti

La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

La famiglia della casa nel bosco perde l'avvocato: "Hanno rifiutato casa e progetto, rimetto il mandato”

L’avvocato Giovanni Angelucci ha annunciato, tramite comunicato stampa, di aver rimesso il mandato difensivo: “Con mio sommo malincuore ho ritenuto doveroso e necessario rinunciare all’incarico”

Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

Garlasco: Andrea Sempio, ospite da Bruno Vespa, "contro di me, c'è accanimento, spero in buona fede"

Ospite di Cinque Minuti, programma di Bruno Vespa su Raiuno, Andrea Sempio, indagato in concorso in omicidio per il delitto di Chiara Poggi, ribadisce che al momento l'unico colpevole acclarato è Alberto Stasi