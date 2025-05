Il BLACKBERRY da oggi va in pensione, sarà inutilizzabile. E' la fine di un'era

Chi di voi, almeno per una volta, non ha avuto in mano un BlackBerry? Si tratta di uno dei primi telefoni smartphone con tastiera. Utilissimo per chi ama lavorare anche da casa o in spiaggia per leggere le mail. Ma da oggi, 4 gennaio 2022, gli smartphone BlackBerry andranno in pensione. Stop anche per loro. Fine attività. Si tratta di un blocco annunciato a settembre 2020: l'azienda interromperà il supporto per BlackBerry OS 10 e 7.1. Storia ben diversa per i modelli di BlackBerry con sistema operativo Android, continueranno a funzionare.

LA DECISIONE DELL'AZIENDA E LA STORIA

"Grazie ai nostri numerosi clienti e partner fedeli che ci hanno seguito nel corso degli anni. Vi invitiamo a saperne di più su come BlackBerry fornisce software e servizi di sicurezza alle imprese e ai governi di tutto il mondo", scrivono in una nota. Adesso, a quanto pare, l'azienda si è concentrata sullo sviluppo e miglioramento dei software per aziende e professionisti, che vengono ribattezzati BlackBerry Limited. Di riconoscimenti, nella sua lunga ed onorata carriera, il BlackBerry ne ha avuti. Ad esempio, nel mese di novembre 2011, l'azienda riceve il premio "Global Impact", conferito dall'organizzazione umanitaria mondiale no-profit "International Medical Corps".