Il debutto di Alfa al Festival di Sanremo: “Non voglio avere brand troppo costosi addosso, non mi sentirei a mio agio. Vado con il mio cuore giallo addosso, il mio marchio distintivo”

Al via stasera al Festival di Sanremo. Ospite di RTL 102.5, Alfa racconta l’emozione a poche ore dal suo debutto sul palco dell’Ariston.

«Stasera canterò intorno alle 2.00. I penultimi saranno i primi. Di solito a quell’ora dormo già da svariate ore. Magari fanno prima, immaginatevi un Sanremo che finisce in anticipo. Questa esperienza è bellissima. Chiaramente c’è tanto da fare, mi sto divertendo tanto. Non voglio avere brand troppo costosi addosso, non mi sentirei a mio agio. Vado con il mio cuore giallo addosso, declinato in tante forme. È il mio marchio distintivo».

“Vai!” è il primo tassello del nuovo album "NON SO CHI HA CREATO IL MONDO MA SO CHE ERA INNAMORATO”, che verrà pubblicato il 16 febbraio.

«È un titolo un po’ lungo ma è un concetto che a me piace molto, dell’amore da spettatore, quando lo vedo per strada, una coppia che si bacia o un nonno che porta un nipote a scuola. Tutte quelle immagini che fanno intuire la forza dell’amore da spettatore, non è autobiografico».

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ALFA terrà il suo primo tour nei palazzetti che prenderà il via dal Milano Mediolanum Forum, e toccherà successivamente le città di Padova, Torino, Napoli, Bari e Firenze:

«Sono contento che sia già sold out, che il mio pubblico ci sia a prescindere da Sanremo. Venerdì sarò con Roberto Vecchioni, ne sono onorato. Mio papà al karaoke canta sempre 'Luci a San Siro' e mia mamma lo guarda sempre con gli occhi a cuore»