Il decimo discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, temi e curiosità sul messaggio di fine anno

Alle 20.30 il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, pronuncerà il suo decimo discorso agli italiani. Sarà trasmesso in diretta da RTL 102.5 integralmente nel corso di Protagonisti, condotto da Francesco Fredella e Francesco Taranto. In studio ci sarà anche Paolo Pacchioni.

C'è molta attesa per il discorso di fine anno, che come sempre arriva prima dei cenoni e dei festeggiamenti di San Silvestro. Secondo le indiscrezioni, sono tanti i temi che Mattarella toccherà nel corso del suo intervento: dalla ricerca della pace, al contrasto alla violenza passando per il riconoscimento delle libertà altrui.

MATTARELLA PARLA AGLI ITALIANI

Come da tradizione, il Presidente della Repubblica parla agli italiani. Il suo discorso, dal Quirinale, rappresenta il bilancio dell'anno che sta per finire.

Il sito di Skytg24 fa sapere che "il Colle ha sottolineato che il 2024 è stato un anno difficile e il presidente lo ricorderà. La pace - considerando le guerre in Ucraina e Medio Oriente - sarà uno dei temi principali: Mattarella indicherà la necessità di trovare una via per la pace che, però, non sia solamente rappresentata dalla sterilizzazione dei conflitti ma sia una pace capace di difendere i diritti e di restituire giustizia".

TUTTE LE CURIOSITA' SUI DISCORSI DI FINE ANNO

E' il discorso più atteso. In ogni Paese, il messaggio di fine anno del Capo dello Stato rappresenta una tradizione. Nel Regno Unito a pronunciarlo è il re, ma a Natale. Dal 1949, in Italia, il ‘Messaggio di fine anno del presidente della Repubblica’ venne pronunciato per la prima volta Luigi Einaudi.

Secondo i quirinalisti, i giornalisti che seguono il Capo dello Stato, il messaggio del Presidente Cossiga nel 1991 fu quello più breve (e televisivo) di sempre. Quello più lungo è di Scalfaro nel 1997: 4.912 parole, durò circa 25 minuti di trasmissione tv.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA A JOE BIDEN

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente degli Stati Uniti d'America, Joe Biden, il seguente messaggio: