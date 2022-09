Il feretro della regina Elisabetta II è arrivato a Edimburgo, martedì sarà a Londra. Carlo III proclamato re in Irlanda del Nord

Il feretro della regina Elisabetta II, partito dal castello di Balmoral, dove la sovrana è morta l'8 settembre, e dopo un viaggio di quasi 300 chilometri nella campagna scozzese, con decine di migliaia di persone commosse che si radunavano e applaudivano al suo passaggio è arrivato a Edimburgo. L'ultima tappa del viaggio è stata il palazzo di Holyroodhouse, ovvero la sua residenza ufficiale a Edimburgo. Nelle ultime ore, migliaia di persone giunte nelle capitale scozzese per rendere omaggio alla regina Elisabetta. Il feretro ha attraversato anche il Queensferry Bridge, ponte dedicato alla sovrana e da lei inaugurato nel 2017. Domani il feretro sarà spostato nella Cattedrale di St. Giles, dove i cittadini scozzesi avranno occasione di omaggiarlo mentre martedì pomeriggio verrà spostato in aereo a Londra dove verrà esposto per quattro giorni a partire dal 14 a Westminster Hall. I funerali di Stato invece, come confermato ieri da Bukingham Palace si terranno il 19 settembre alle 11 di mattina, ora locale, a Westminster Abbey. La Metropolitan Police di Londra prevede che, a partire da adesso, ogni giorno 2 milioni di persone scenderanno per le strade della capitale britannica per rendere omaggio a Elisabetta II.