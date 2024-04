Ritorno dei quarti di finale di Champions League, alle 21 Barcellona-PSG e Borussia Dortmund-Atletico Madrid

Questa sera torna lo spettacolo della Champions League, purtroppo senza italiane in campo ma con dei match che regaleranno comunque tantissime emozioni a tutti gli appassionati di questo sport. Impossibile non partire da Barcellona-PSG, una partita apertissima nonostante gli spagnoli all'andata abbiano vinto 3 a 2 in Francia. Non sarà facile, ma Mbappé e compagni hanno tutto ciò che serve per ribaltare il risultato, il Barcellona invece dovrà gestire il vantaggio senza però snaturarsi e cercando di proporre il solito gioco offensivo visto anche nelle ultime giornate di campionato. In Germania, invece, il muro giallo del Borussia Dortmund aspetta l'Atletico Madrid. Anche I tedeschi cercheranno di ribaltare il risultato dell'andata (2-1 per l'Atletico), puntando soprattutto sulla spinta degli 80 mila spettatori che riempiranno il Westfalenstadion. Domani altri due big match Bayern Monaco-Arsenal e Manchester City-Real Madrid.





LUIS ENRIQUE: "VOGLIAMO RIBALTARE IL RISULTATO"

"Tutti i giocatori della mia squadra hanno voglia di ribaltare il risultato dell’andata. Siamo tutti pronti e speriamo di ottenere un risultato positivo. Il PSG nella sua storia non ha mai ribaltato un risultato d’andata, ma questa deve essere la volta buona". Con queste parole ieri in conferenza stampa Luis Enrique ha suonato la carica per i parigini. "È stata una settimana perfetta per poter preparare la partita – spiega il tecnico spagnolo. Chiaro che la sconfitta ha fatto male. I giorni successivi sono stati giorni difficili, ma il bello del calcio è che ci permette di rifarci subito e sempre contro lo stesso rivale. Arriviamo da un buonissimo momento". "Ci saranno momenti difficili, in cui il Psg ci farà soffrire". Così invece l'allenatore del Barcellona Xavi. "Il Montjuic deve essere una pentola a pressione, abbiamo bisogno dei tifosi. Non è il Camp Nou, ma speriamo ci assomigli molto". Xavi ha inoltre elogiato uno dei suoi migliori giocatori, il brasiliano Raphinha. E' stato importante in questa stagione, non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva. Anche contro il Psg sarà fondamentale per noi".





SIMEONE: "SARA' UNA NOTTE LUNGA E DURA"

In esclusiva Sky anche l'allenatore dell'Atletico Simeone ha parlato della partita in Germania. "Il Dortmund – spiega a Sky – è una squadra molto brava. L’anno scorso sono andati a un passo dalla vittoria del campionato. Giocano molto bene: hanno giocatori individualisti che sono molto bravi. Prevedo una lunga notte: sarà molto dura". Simeone farà senza dubbio affidamento su Griezmann: "È il miglior giocatore che abbiamo nella nostra squadra. È tra i migliori del mondo e lo ha sempre dimostrato”. Crede nella rimonta invece l'allenatore del Borussia Dortmund Terzic: "L'Atletico Madrid ci ha costretti a commettere qualche errore nella gara d'andata, ma abbiamo tutto nelle nostre mani per poter accedere al prossimo turno. Siamo sicuri che i nostri tifosi creeranno una grande atmosfera e noi vogliamo ripagarli con una buona prestazione. Sappiamo che affronteremo un avversario molto esperto, ma vogliamo fare bene fin da subito. Quando giochi contro squadre come l'Atletico paghi immediatamente ogni errore individuale".