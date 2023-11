Il figlio di 9 mesi di Paris Hilton vittima di bodyshaming sui social

Paris Hilton, influencer e modella statunitense, si è scagliata in difesa del figlio Phoenix, 6 mesi di età, è stato criticato sui social, dopo che la madre ha postato sul suo profilo Instagram una foto insieme che li ritraeva insieme. Gli utenti hanno preso in giro il bimbo per la forma del viso che sembrerebbe, a detta loro, “sproporzionata” rispetto al corpo. Altri invece si sono preoccupati dello stato di salute dello stesso bimbo, pensando che fosse affetto da qualche malattia. Nelle ultime ore, però, la stessa Paris Hilton ha tranquillizzato tutti scrivendo sui social: “Il mio bambino è perfettamente sano, adorabile e angelico”.





Il bodyshaming

L’immagine postata ritrae un momento di dolcezza tra madre e figlio, che però è stato accolto con commenti negativi sull’aspetto fisico del piccolo. Qualche utente, addirittura, ha avuto da ridire anche su come la madre tenesse in braccio il piccolo: “Si vede che è stato tenuto in braccio solo da persone pagate per farlo e non da te, il suo linguaggio del corpo parla”. Insomma una bufera di commenti negativi che Paris ha tentato di placare con una storia qualche ora fa scrivendo: “Vivendo sotto i riflettori i commenti sono inevitabili, ma prendere di mira mio figlio o chiunque altro è inaccettabile. Questo mi ferisce il cuore. Ho lavorato per creare un ambiente positivo, di rispetto e di accettazione e mi aspetto lo stesso in cambio. Se non pubblico il mio bambino la gente pensa che non si una buona madre e se lo pubblico ci sono persone crudeli e piene di odio. Il mio bambino è perfettamente sano, adorabile e angelico” ha continuato Paris Hilton. “ Phoenix è il mio mondo ed è stata la più grande benedizione della mia vita. È difficile capire il perché nel mondo ci siano persone che prendono di mira tanta innocenza. Spero che la gente tratti il prossimo con più gentilezza ed empatia”.