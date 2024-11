“Il futuro è già qui”: RTL 102.5 è la radio ufficiale della Milano Music Week 2024

Milano si prepara a una settimana ricca di eventi e tanta voglia di scoprire le nuove frontiere della musica contemporanea: torna a Milano, dal 18 al 24 novembre, la Milano Music Week, l’appuntamento patrocinato dal Comune di Milano - Assessorato alla Cultura giunto alla sua ottava edizione. Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale che racconterà gli eventi in programma trasmettendo in diretta dal proprio radio truck montato per l’occasione di fronte all’Arco della Pace.

Le novità

Quella del 2024 si presenta come un’edizione ricca di novità, a partire dalla direzione artistica. Di fianco all’ormai navigata Nur Al Habash, quest’anno ci sarà il cantautore e produttore milanese VENERUS, uno dei nomi più interessanti della scena musicale contemporanea, in veste di curatore speciale. “Mi sento molto onorato di essere stato incaricato di collaborare alla direzione artistica di questa Milano Music Week. In quanto milanese e in quanto artista sento nel mio percorso il richiamo a valorizzare il luogo che mi ha dato la nascita e in cui vivo attraverso la mia attiva partecipazione. Colgo questa occasione per radunare alcuni dei personaggi che ho incontrato nella mia quotidianità e che profondamente stimo e sogno di poter fare incontrare tra loro e con il pubblico”, ha dichiarato l’artista.

Il filo conduttore di quest’anno è “Il futuro è già qui”: un claim che sottolinea come la musica e l’industria creativa stiano vivendo un momento di profonda trasformazione e quanto sia necessario innovare e osare per affrontare le sfide del presente: dall’intelligenza artificiale alla crescente integrazione delle esperienze virtuali.

I numeri della scorsa edizione contribuiscono ad aumentare l’attesa per questo nuovo appuntamento: più di 55mila presenze, oltre 400 eventi totali, 233 speaker, 369 artisti in 124 location in tutti i quartieri di milano. “Vediamo se quest’anno riusciremo a doppiare, siamo contenti di questa crescita esponenziale degli ultimi anni”, così Nur Al Habash nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Gli appuntamenti speciali

Sono dunque molti gli eventi che la cittadinanza si prepara ad accogliere. In primis, un’anteprima attesa non solo da tutta l’Italia, ma da tutto il mondo: la presentazione, presso la Triennale di Milano, del nuovo album di inediti di Mina, in uscita il 22 novembre.

Anche quest’anno saranno moltissimi gli artisti coinvolti nel programma ufficiale per talk, show case e djset: Gaia e La Rappresentante di lista saranno protagonisti di due interviste al Castello Sforzesco; i Negramaro racconteranno in anteprima l’album “Free Love”, in uscita il 22 novembre; poi Selton, Eugenio in via di gioia, Nitro, Coco e tantissimi altri.

Dove

Il distretto principale di questa edizione sarà nel centro della città di Milano. L’headquarter di quest’anno sarà il Castello Sforzesco: in questa location dal martedì al venerdì si svolgeranno soprattutto i panel sul music business e le interviste con gli artisti. L’altro polo sarà collocato in zona Arco della Pace: il Dazio di Ponente sarà attivo da martedì a domenica ospitando panel, workshop e incontri soprattutto nelle ore diurne; il Dazio di Levante sarà invece dedicato prevalentemente ai party serali.

Attorno a questi hub si svilupperanno gli altri eventi che arriveranno a coinvolgere tutti i quartieri della città.

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano: “La Milano Music Week è un momento in cui la nostra città si trasforma in un palcoscenico vibrante e inclusivo, riunendo artisti, professionisti e appassionati da tutta Italia e non solo”.

L’impegno di RTL 102.5

Anche quest’anno a raccontare la Milano Music Week sarà RTL 102.5, in veste di radio ufficiale della manifestazione. La prima radiovisione d’Italia, in diretta 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, trasmetterà in diretta da giovedì a domenica dal radio truck collocato ai Dazi dell’Arco della Pace, organizzerà il panel “100 anni di radio. RTL 102.5, il sistema che evolve nel tempo” (sabato 23 novembre alle 17:30 presso il Dazio di Ponente) e sarà presente all’incontro “Old but gold: la musica in radio e tv” con l’intervento di Anna Maria Genzano, responsabile affari istituzionali, relazioni esterne e interne del gruppo RTL 102.5 (martedì 19 novembre ore 17:00 presso la sala viscontea del Castello Sforzesco).