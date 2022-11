Il gasdotto Nord Stream è stato sabotato. Le conclusioni svedesi, mentre in Ucraina si continua a combattere

Il gasdotto Nord Stream è stato sabotato: è questa la conclusione a cui è giunto il procuratore svedese Mats Ljungqvist, titolare dell'indagine sulle esplosioni che hanno colpito Nord Stream 1 e 2 il 26 settembre scorso.

TRACCE DI ESPLOSIVO

- ha dichiarato Ljungqvist in un comunicato stampa -Il procuratore sottolinea che la collaborazione con il governo svedese e quello di altri Paesi è eccellente e non è ancora chiaro se qualcuno sarà accusato di reato. Dal Cremlino intanto, il portavoce Dmitry Peskov ha commentato che è importante stabilire "

PAPA FRANCESCO, LA PACE É POSSIBILE

Mentre in Svezia si indaga, Papa Francesco è tornato a parlare di pace in Ucraina in un'intervista a. Per Bergoglio paceIl Pontefice conferma poi la disponibilità del Vaticano a "sottolineando che la Segreteria di Stato del Vaticano sta lavorando e valutando qualsiasi ipotesi "

KIEV, LA GUERRA PUÒ FINIRE PRIMA DELLA LIBERAZIONE DEI TERRITORI

Ma il conflitto in Ucraina potrebbe finire anche prima che Kiev liberi tutti i territori occupati dai russi con mezzi militari. A dirlo ai giornalisti è ilconsigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, commentando le dichiarazionidel Capo di Stato Maggiore americano Mark Milley, secondo cui la probabilità di liberazione militare di tutti i territori occupati dai russi, compresa la Crimea, è molto bassa.