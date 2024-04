Centrale di Suviana, trovati due corpi. Sono 5 le vittime accertate. Le ricerche proseguono

Dopo una notte di ricerche incessanti, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato i corpi di due dei dispersi. Si tratta della quarta e della quinta vittima dell’esplosione della centrale idroelettrica di Bargi. Non sono ancora state identificati. Si trovavano al nono piano sotto il livello dell’acqua, a cui i soccorritori hanno avuto accesso dopo gli interventi di queste ore, anche con le idrovore, che hanno parzialmente liberato la pancia della centrale.





OPERAZIONI DIFFICILI

Ancora due i dispersi. La priorità è la loro ricercaha detto il capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio. Ma le operazioni restano difficilissime. La visibilità è ridotta, con più di un metro d’acqua gelida nei piani -8, -9 e -10. In campo anche i droni subacquei, per fornire occhi in più ai soccorritori. Si procede tastando, al buio, tra i locali pieni di macerie, con materiali pesanti da spostare a mani nude.ha spiegato alGiuseppe Petrone, responsabile nazionale del servizio sommozzatori dei Vigili del fuoco, che coordina le squadre che stanno operando nella centrale.





LE INDAGINI

Intanto la Procura di Bologna ieri ha aperto un fascicolo. L’ipotesi è di disastro colposo e omicidio colposo. Del caso si stanno occupando il Procuratore capo Giuseppe Amato e il pm Flavio Lazzarini." ha detto poco fa Amato. "ha spiegato Il Procuratore capo, aggiungendo che