Cybersecurity, nel 2023 aumentano gli attacchi. Pesano i conflitti, preoccupa l'intelligenza artificiale

La relazione annuale dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN) restituisce un'Italia bersaglio degli attacchi informatici, cresciuti di pari passo con i conflitti in Ucraina e Medio Oriente. I dati sono stati presentati al Parlamento dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, il Sottosegretario Alfredo Mantovano e dal direttore dell'Agenzia Bruno Frattasi. Nel 2023, sono stati più di 1400 i cyber attacchi trattati, il 29% in più rispetto all'anno precedente. Triplicati i soggetti colpiti, in forte aumento anche gli incidenti e le segnalazioni.





SITI BLOCCATI, VIRUS VIA E-MAIL

In media ci sono stati 117 episodi al mese, trattati dal team di risposta, il Csirt Italia dell'Agenzia, sia in sede che da remoto. Nella maggior parte dei casi si è trattato di, ovvero di siti bloccati perché inondati da richieste di accesso. Frequenti anche iinviati tramite e-mail, i casi di- ovvero di false e-mail per carpire informazioni sensibili - e i, gli attacchi informatici con richiesta di riscatto. Settori più colpiti, quelli delle telecomunicazioni e delle pubbliche amministrazioni.





MANTOVANO, CONFLITTI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Come per molti Paesi Occidentali, le aggressioni sono aumentate con le guerre in corso, come ha sottolineato Mantovano. È ad esempio il caso dei Ddos, cresciuti del 625%.ha detto, sottolineando come occorra migliorare le capacità di reazione rispetto agli attacchi, con uno sforzo condiviso per far convergere le competenze e le risorse dello Stato. Anche considerando che la vita moderna è sempre più online, soprattutto dopo il periodo pandemico. Tra le criticità evidenziate, anche l'uso dell'intelligenza artificiale, sempre più sofisticata. Un aspetto che preoccupa in particolare in relazione alle imminenti elezioni europee.ha affermatoMantovano