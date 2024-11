Il Gladiatore 2, esce oggi in Italia il nuovo film di Ridley Scott

Dopo 24 anni dall’uscita del primo capitolo, si torna all’antica Roma con Ridley Scott che alla veneranda età di 86 anni dirige ancora una volta un blockbuster epico e leggendario: Il Gladiatore 2. Stavolta, per popolare il Colosseo, ha chiamato attori come Denzel Washington, Pedro Pascal e Paul Mescal.





IL GLADIATORE 2, LA TRAMA

Il sequel del celebre film con Russell Crowe del 2000 è ambientato circa 30 anni dopo il primo capitolo e vede come protagonista Lucius, figlio di Lucilla e nipote di Commodo, salvato proprio da Massimo Decimo Meridio alla fine del primo film. Anni dopo aver assistito alla tragica morte del venerato eroe per mano del suo perfido zio, Lucio si trova costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua patria viene conquistata da parte di due tirannici imperatori, che ora governano Roma: Caracalla e Geta. Con il cuore pieno di rabbia e il destino dell'Impero appeso a un filo, Lucio deve affrontare pericoli e nemici, riscoprendo nel suo passato la forza e l'onore necessari per riportare la gloria di Roma al suo popolo.





IL GLADIATORE 2, LE PRIME IMPRESSIONI

Secondo il portale Empire City che si occupa di dati di box office e analisi commerciali, “Il gladiatore 2” è il miglior film di Ridley Scott da 9 anni a questa parte, ovvero dai tempi di “The Martian” con Matt Damon. Quella pellicola uscita nel 2015 rappresenta ad oggi non solo l'ultimo vero grande successo commerciale al box office per il regista, ma anche quello più acclamato dal punto di vista dei riconoscimenti dell'industria, dato che valse all'autore ben 7 nomination agli Oscar, inclusa quella per il miglior film dell'anno, senza dimenticare la candidatura ai Golden Globe per la miglior regia. Le recensioni internazionali che sono arrivate nell’arco degli ultimi giorni però sono più miste. Variety scrive che questo sequel pur essendo un film piacevole non è poi così grandioso come sequel: "Ma è grandioso? Un film da amare come alcuni di noi amano il "Gladiatore"? No e no. In definitiva, è una mera ombra di quel film. Ma è abbastanza divertente da giustificare la sua esistenza". Di tutt'altro avviso è Peter Bradshaw del Guardian, che invece lo ritiene un reboot stupefacente: "Questo sequel è guardabile e spettacolare, con il Colosseo creato non in digitale ma come un'impressionante ricostruzione fisica in scala 1 a 1 con una folla reale".